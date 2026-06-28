Λάκης Λαζόπουλος: «Ο Θεός την έβδομη μέρα έφτιαξε τον Γιώργο Λιάγκα και του έδωσε όλα τα χαρίσματα»

Για την κόντρα του με τον Γιώργο Λιάγκα αλλά και για το «Αλ Τσαντίρι Νιουζ» που θα συνεχιστεί για μια ακόμη φορά μίλησε, μεταξύ άλλων, στην εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι» ο Λάκης Λαζόπουλος.

«Μεγάλωσα, μεγαλώνω και νομίζω ότι μεγαλώνω ωραία γιατί κάνω αυτά που θέλω. Είμαι κοντά στο όνειρό μου, ίσως να μην έχω ξυπνήσει ακόμα κιόλας. Η κοινωνία άλλαξε προς το συντηρητικότερο για τον εξής λόγο: όταν φοβάσαι, πας μονίμως κάπου να συντηρηθείς. Να νιώσεις από παλιές αξίες, αρχές. Υπάρχει μία γενιά καινούρια, η οποία έχει τραβήξει χειρόφρενο», είπε αρχικά.

Απαντώντας σε ερώτηση για το αν μετάνιωσε για την κόντρα του με τον Γιώργο Λιάγκα απάντησε: «Όχι, γιατί να μετανιώσω; Και επειδή κάνει one man show, έχουμε καταλήξει ότι ο Θεός την έβδομη μέρα έφτιαξε τον Λιάγκα και του έδωσε όλα τα χαρίσματα», ανέφερε αρχικά ο καλλιτέχνης.

«Η φετινή χρονιά μού αφήνει καλή γεύση, μου άρεσε ότι μπορώ να μιλάω ελεύθερα. Το μεγαλύτερο δώρο είναι να μπορεί να μιλάει κανείς ελεύθερα, το έζησα σε αυτό το κανάλι και το πρωτοέζησα στο Mega. Το Mega δεν μου βάζει όρο στο ποιούς θα καλέσω, στο τι θα πω, δεν κοιτάζει κανείς το κείμενό μου».

«Θα κάνω ακόμα μία χρονιά το Τσαντίρι και θα κάνω μία σειρά. Θα είναι η τελευταία χρονιά του “Αλ Τσαντίρι Νιουζ”, ρίχνω αυλαία», αποκάλυψε για την εκπομπή του στο Mega.

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