Δήμητρα Παπαδοπούλου: «Όταν είπα στον μπαμπά μου ότι θα γίνω ηθοποιός, μου είπε “λυπάμαι πολύ, παιδί μου”»

Για το πτυχίο της, τη σχέση με τον πατέρα της αλλά και τον τρόπο που αντέδρασε όταν του ανακοίνωσε πως θα γίνει ηθοποιός μίλησε η Δήμητρα Παπαδοπούλου.

Μεταξύ άλλων, η αγαπημένη ηθοποιός και δημιουργός αναφέρθηκε και στην ανάγκη της να αποδείξει την αξία της σε όσους την απέρριπταν.

«Ήταν μια τερατώδης εκκρεμότητα»

«Αν η ζωή μου ήταν βιβλίο, θα ήμασταν στο “Μπαμπά, πήρα πτυχίο”. Ήταν μια τερατώδης εκκρεμότητα σε επίπεδο απωθημένου. Ένιωθα συνέχεια: “Αχ, να γυρνούσα τον χρόνο πίσω, να έπαιρνα το πτυχίο”», εξήγησε.

«Όταν είπα στον μπαμπά μου ότι θα γίνω ηθοποιός, μου είπε: “Λυπάμαι πολύ, παιδί μου”, γιατί είχε μια θεωρία ότι οι ηθοποιοί είναι αγράμματοι, αμόρφωτοι, ότι είναι στον αέρα. Δεν είναι και πολύ ψέμα ότι είναι στον αέρα. Με το εγώ μας έχουμε να κάνουμε πολύ», πρόσθεσε η Δήμητρα Παπαδοπούλου.

»Ο άνθρωπος το ήθελε το πτυχίο, γιατί θεωρούσε ότι θα πεινάσω στο θέατρο. Όταν έφυγε, είχα κάνει τους “Απαράδεκτους”, είχε πάθει και μια άνοια, αλλά ψυχολογικά ήταν πιο ήσυχος ότι δεν θα πεινάσω», συνέχισε.

Η απόρριψη και η ανάγκη αποδοχής

Η Δήμητρα Παπαδοπούλου μίλησε και για τον τρόπο διαχείρισης της απόρριψης κατά το παρελθόν.

«Αυτοί που με απέρριπταν έπαιρναν αξία στη ζωή μου για να τους αποδείξω ότι αξίζω. Τώρα δεν με αφορούν καθόλου. Αυτοί που με απορρίπτουν με εκνευρίζουν. Τώρα εγώ είμαι αυτό. Αν σ’ αρέσει, αν δεν σ’ αρέσει… Είχα μεγαλύτερη αποδοχή στο επαγγελματικό κομμάτι».

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