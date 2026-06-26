Η Τζούλια Ρόμπερτς κάνει σπάνια έξοδο με τον 21χρονο γιο της Φινέα – Τους «συνέλαβε» ο φακός να περπατούν αγκαζέ στη Νέα Υόρκη

Η Τζούλια Ρόμπερτς απόλαυσε μια ξεχωριστή έξοδο με τον γιο της στη Νέα Υόρκη αυτή την εβδομάδα.

Την Πέμπτη 25 Ιουνίου, η σταρ της ταινίας Pretty Woman, 58 ετών, εθεάθη να βγαίνει με τον γιο της Φινέα, 21 ετών, να περπατούν μαζί στους δρόμους της Νέας Υόρκης. Στα σπάνια στιγμιότυπα, μητέρα και γιοςπερπατούν αγκαζέ.

Η Ρόμπερτς έδειχνε κομψή με ένα σκούρο πουκάμισο και ένα τζιν σορτς, το οποίο συνδύασε με μια μπορντό τσάντα. Ο Φινέας επέλεξε ένα μπλε μπλουζάκι, πράσινο σορτς, ένα καφέ καπέλο και ριγέ κάλτσες με μοκασίνια. Τόσο η Ρόμπερτς όσο και ο γιος της φορούσαν μαύρα γυαλιά ηλίου για την ημέρα τους στο Μεγάλο Μήλο.

Julia Roberts & 21yo Son Phinnaeus Spotted on Rare NYC Mother-Son Stroll!



Julia Roberts, 58, enjoyed a casual outing today (Thursday) with her son Phinnaeus (twin to Hazel) in New York City — arm linked, both rocking sunglasses and laid-back summer vibes. The Oscar winner looked… pic.twitter.com/Y1C828UE3l — Paul A. Szypula 🇺🇸 (@Bubblebathgirl) June 25, 2026

Η ηθοποιός και ο σύζυγός της Ντάνι Μόντερ έχουν μαζί τρία παιδιά: τα δίδυμα Χέιζελ και Φινέα, καθώς και τον 19χρονο γιο τους Χένρι Ντάνιελ.

Κατά τη διάρκεια μιας εμφάνισης στο The Late Show με τον Στίβεν Κόλμπερτ τον Οκτώβριο, η σταρ μίλησε ανοιχτά για το πώς τα τρία παιδιά της έχουν μετακομίσει και επίσημα από το σπίτι. Όταν το θέμα αναφέρθηκε είπε αστειευόμενη: «Δεν ξέρω αν το να κλαίω τώρα είναι το καλύτερο σημείο εκκίνησης για τη συνέντευξή μας».

Η Ρόμπερτς μοιράστηκε ότι το να είναι «άδεια η φωλιά» δεν θα την εμποδίσει ποτέ να είναι κοντά στα παιδιά της.

«Είναι όλα διασκεδαστικά, ειλικρινά», είπε. «Τα παιδιά μου — ξέρω ότι όλοι πιστεύουν ότι τα παιδιά τους είναι υπέροχα, λοιπόν… νομίζω ότι τα παιδιά μου είναι υπέροχα».

«Μου αρέσει να κάνω παρέα και να περνάω χρόνο μαζί τους», συνέχισε η Ρόμπερτς. «Ευτυχώς, είχαμε πολλές επισκέψεις στην πορεία αυτής της άδειας φωλιάς».

Η Ρόμπερτς έδινε πάντα προτεραιότητα στην οικογένειά της, ακόμα και όταν η καριέρα της της χάρισε ένα βραβείο Όσκαρ και δεκάδες εμφανίσεις σε ταινίες. Τον Οκτώβριο του 2022, η περήφανη μητέρα τριών παιδιών δήλωσε στο CBS Sunday Morning ότι ενώ το να είναι ηθοποιός ήταν το «όνειρό της που έγινε πραγματικότητα», δεν ήταν το «μόνο της όνειρο που έγινε πραγματικότητα».

«Η ζωή που έχω χτίσει με τον σύζυγό μου», είπε στο μέσο ενημέρωσης για ένα άλλο όνειρο που είχε γίνει πραγματικότητα. «Η ζωή που έχουμε χτίσει με τα παιδιά μας. Και αυτό είναι το καλύτερο πράγμα, να επιστρέφεις σπίτι στο τέλος της ημέρας θριαμβευτικά σε αυτά».

Η Ρόμπερτς αποκάλυψε επίσης ότι έστελνε γράμματα στο σπίτι ενώ έλειπε στην Αυστραλία για 62 ημέρες γυρισμάτων του Ticket to Paradise. Σημείωσε ότι η συγγραφή γραμμάτων είναι κάτι που αυτή και ο Μόντερ «κάναμε πάντα» και σκοπεύει να δείξει μια μέρα στα παιδιά της.

«Έχω το πρώτο γράμμα που μου έγραψε ποτέ… Και μια μέρα, θα το δείξω στη Χέιζελ και θα πω, “Αυτό είναι, αυτό ψάχνεις”», είπε η Ρόμπερτς.

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