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26.06.2026 13:14

Μπέλα Χαντίντ: Η φωτογραφία με δάκρυα και η εξομολόγηση για την υποτροπή της νόσου Lyme

26.06.2026 13:14
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Τους followers της για την κατάσταση της υγείας της ενημέρωσε η Μπέλα Χαντίντ μέσα από μια ανάρτησή της στο Instagram, εξηγώντας ότι τις τελευταίες ημέρες νιώθει εξαιρετικά εξαντλημένη, καθώς θεωρεί ως σπουδαίο κατόρθωμα ακόμα κι αν καταφέρει να κάνει μπάνιο χωρίς να λιποθυμήσει.

Το 29χρονο μοντέλο που έχει, ήδη, μοιραστεί ότι πάσχει από τη νόσο Lyme από το 2012, δημοσίευσε μια φωτογραφία που την απεικονίζει δακρυσμένη, ενώ εκμυστηρεύτηκε ότι παρά το γεγονός ότι ακολουθεί πιστά τις οδηγίες των γιατρών, δεν έχει καταφέρει -μέχρι στιγμής- να νιώσει ουσιαστική βελτίωση.

«Δεν έχω καταφέρει να ξεπεράσω αυτή την υποτροπή… Κοιμήθηκα 11 ώρες. Πάλι… Υπνάκος κάθε μέρα. Ακολούθησα κάθε πρωτόκολλο από κάθε γιατρό που έχω δει. Ακόμα τίποτα δεν βοηθά. Όποιος ξέρει, ξέρει. Έχω διαγνώσει τον εαυτό μου με άλλα 12 πράγματα, οπότε αυτό είναι καλό. Και όχι, δεν πήγα για περπάτημα γιατί είχα δύσπνοια περπατώντας μέχρι την κουζίνα. Δεν νομίζω ότι υπάρχει ούτε ένα εγκεφαλικό κύτταρο που να λειτουργεί και τα δύο τελευταία τσακώνονται μεταξύ τους, οπότε συγγνώμη αν σας είπα ποτέ σε μια κακή μέρα να γράψετε σε ημερολόγιο, το παίρνω πίσω και ζητώ συγγνώμη» έγραψε.

Όπως ανέφερε, κατάφερε να κάνει ντους «χωρίς να λιποθυμήσει», προσθέτοντας: «Οπότε ξανά, όποιος ξέρει, ξέρει… αυτό ένιωσα ότι ήταν ένα πολύ μεγάλο επίτευγμα για μένα σήμερα, οπότε ίσως κάποιος να μου στείλει ένα μπισκότο ή κάτι τέτοιο».

Η ανάρτησή της προκάλεσε έντονη ανησυχία για την κατάσταση της υγείας της, με τη Μπέλα Χαντίντ να ανεβάζει νέο story, την επόμενη μέρα, εξηγώντας πως επρόκειτο για ένα ξέσπασμα εκ μέρους της στην προσπάθειά της να ισορροπήσει στην καθημερινότητά της.

«Γεια… Λυπάμαι αν ανησύχησα κάποιον. Ξέρω ότι ακούγεται τρομακτικό, αλλά στην πραγματικότητα αυτή είναι η καθημερινότητά μου, οπότε είναι κάτι που μπορώ πλέον να διαχειριστώ ως έναν βαθμό. Λυπάμαι αν ανησύχησα κάποιον. Αυτό συμβαίνει κάθε μέρα για μένα τα τελευταία 15 χρόνια. Απλώς είχα μια έντονη συναισθηματική φόρτιση επειδή δεν μπορώ να κάνω πράγματα που το μυαλό μου μπορεί να θέσει, αλλά το σώμα μου δεν μπορεί να πραγματοποιήσει. Κάθε μέρα είναι μια νέα μέρα και ελπίζω στο αύριο, αν θέλει ο Θεός, να είναι καλύτερα. Σας αγαπώ όλους τόσο πολύ, σας ευχαριστώ για όλη την υποστήριξή σας. Δεν το περίμενα, αλλά είμαι πραγματικά ευγνώμων. Σας αγαπώ όλους πάρα πολύ» ανέφερε.

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