Άριελ Κωνσταντινίδη: «Η σκέψη της μητέρας μου για μένα ήταν: “Δεν θα μας ξεφτιλίσεις, θα πας και θα είσαι πρώτη» (Video)

Για τον ερχομό της κόρης της στη ζωή μίλησε η Άριελ Κωνσταντινίδη η οποία τόνισε ότι παρά τις όποιες δυσκολίες, πλέον, τόσο η ίδια όσο και οι γιοι της απολαμβάνουν τις στιγμές της νέας και πολύ όμορφης καθημερινότητάς τους με τη μικρή στο σπίτι.

Σε δηλώσεις της στην κάμερα του Breakfast@Star, η ηθοποιός αναφέρθηκε και στα δικά της παιδικά χρόνια, υπογραμμίζοντας ότι το μήνυμα που λάμβανε από τη μητέρα της, ήταν να είναι παντού τέλεια, καθώς θα ήταν ντροπιαστικό να μην τα καταφέρνει πάντα.

Το κακοποιητικό σύστημα, τόνισε, ήταν για χρόνια στο μυαλό της ως το κανονικό, κάτι που κατάφερε να συνειδητοποιήσει μέσω της ψυχοθεραπείας, πολύ αργότερα…

«Σίγουρα ήταν μια χρονιά με πάρα πολλές προκλήσεις και δοκιμάστηκαν οι αντοχές μου. Όμως θα πω ότι είμαι πάρα πολύ καλά. Η κόρη μου είναι ένα πολύ ήσυχο μωρό και μου μαθαίνει πολλά πράγματα που με εντυπωσιάζουν. Σίγουρα τα αγόρια μου ταράχτηκαν εσωτερικά πολύ, αλλά αυτό που εξωτερίκευαν ήταν η χαρά» είπε αρχικά.



«Στο χώρο της τηλεόρασης μπήκα μόνη μου, από την ανάγκη μου για να έχω μια παρέα. Απλώς, της μητέρας μου ήταν η σκέψη “δεν θα μας ξεφτιλίσεις, θα πας και θα ‘σαι πρώτη”. Αυτό ήταν πολύ αγχωτικό για μένα. Γι’ αυτό και έχω γίνει πολύ ανθεκτική και μπορώ και επιβιώνω σε όλα τα χαώδη συστήματα. Βρίσκω την τρύπα να ανασαίνω. Ως παιδί είχα πολύ μπερδεμένο στο κεφάλι μου το κακοποιητικό σύστημα ως κανονικό σύστημα. Αυτό θέλει πολλά χρόνια ψυχοθεραπείας και εμβάθυνσης για να το βγάλεις» πρόσθεσε.

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