Τάσος Ιορδανίδης: «Περνάει κρίση η τηλεόραση και βρυχάται το διαδίκτυο» (Video)

Τη συνέχιση της συνεργασίας με την Ζωή Κρονάκη και την επόμενη σεζόν επιβεβαίωσε ο Τάσος Ιορδανίδης σε δηλώσεις που έκανε στα τηλεοπτικά συνεργεία με αφορμή την έναρξη της καλοκαιρινής του περιοδείας στο πλευρό της Θάλιας Ματίκα.

Μεταξύ άλλων, ο ηθοποιός σχολίασε τα τηλεοπτικά δρώμενα γενικότερα, επισημαίνοντας ότι η τηλεόραση περνάει κρίση, τη στιγμή που το διαδίκτυο κερδίζει έδαφος.

«Συνεχίζουμε και του χρόνου, ναι. Στο μετερίζι της παρουσίασης είναι δεδομένο ότι συνεχίζω, ναι. Ακούω ότι και η Κατερίνα Καραβάτου έρχεται στη γειτονιά μας, με τον Χρήστο Φερεντίνο, κατά πάσα πιθανότητα. Δεν έχει επιβεβαιωθεί αλλά και εγω, απ’ αυτά που ακούω, χαίρομαι πάρα πολύ. Είναι δυο άνθρωποι οι οποίοι μου είναι, εμένα, εξαιρετικά συμπαθείς τουλάχιστον. Περνάει κρίση η τηλεόραση, κακά τα ψέματα. Περνάει κρίση η τηλεόραση και, αυτή τη στιγμή, βρυχάται το διαδίκτυο» ανέφερε, μεταξύ άλλων.

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