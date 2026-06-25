Νέο beef στη showbiz: Η Κριστίνα Ρίτσι τα βάζει με τον Φάλον – «Ντροπή σου Τζίμι»

Η Κριστίνα Ρίτσι επιτέθηκε στον Τζίμι Φάλον αφού φιλοξένησε στην εκπομπή του τον Κόνορ ΜακΓκρέγκορ.

Ο Ιρλανδός μαχητής μικτών πολεμικών τεχνών εμφανίστηκε στην εκπομπή του Φάλον την περασμένη εβδομάδα για να προωθήσει την επιστροφή του στο UFC.

Στο Instagram Story της τη Δευτέρα, η 46χρονη Ρίτσι αναδημοσίευσε μια ανάρτηση η οποία κατακρίνει τον Φάλον επειδή έδωσε βήμα στον ΜακΓκρέγκορ μετά την καταδίκη του για βιασμό το 2024.

«Ο Κόνορ ΜακΓκρέγκορ βίασε μια γυναίκα τόσο βάναυσα που οι γιατροί που την είδαν σχολίασαν τη σοβαρότητα των τραυμάτων της», έγραφε η ανάρτηση, η οποία αρχικά κοινοποιήθηκε από τον επιχειρηματία Άνταμ ΜακΡέι.

«Γιατί, διάολο, αυτό το ανθρώπινο σκουπίδι παίρνει θέση στην εκπομπή του Τζίμι Φάλον; Ντροπή σου, Τζίμι».

Πέρυσι, ο μαχητής MMA έχασε την έφεσή του κατά της απόφασης ενός αστικού σώματος ενόρκων υπέρ μιας γυναίκας που τον είχε κατηγορήσει για βιασμό.

Η γυναίκα μήνυσε τον ΜακΓκέγκορ σε αστικό δικαστήριο για ένα περιστατικό στο οποίο φέρεται να την «βίασε και να την ξυλοκόπησε βάναυσα» σε ένα ρετιρέ σε ένα ξενοδοχείο στο νότιο Δουβλίνο τον Δεκέμβριο του 2018.

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