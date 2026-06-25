Δημήτρης Καταλειφός: «Δεν έβγαλα ποτέ λεφτά από το θέατρο – Τα social media είναι η αποθέωση του ναρκισσισμού και της πλήξης» (Video)

Για τη μακρόχονη πορεία του στο θέατρο μίλησε ο Δημήτρης Καταλειφός, επισημαίνοντας ότι το #metoo είναι ένα μόνο από τα προβλήματα στον χώρο, καθώς οι μορφές κακοποίησης είναι πολλές και σε κάποιες περιπτώσεις ύπουλες και υπόγειες.

«Το θέατρο είναι μια ωραία τέχνη, αλλά είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο επάγγελμα. Απαιτεί πειθαρχία, θυσίες. Πολλές φορές είναι χαρισματικό, πολλές φορές λες “τι το ήθελα;”, γιατί είναι απαιτητικό. Με μια έννοια είναι και σαρκοφάγο και σαπροφάγο. Το #metoo είναι ένα κομμάτι των προβλημάτων στο θέατρο. Υπάρχουν τόσοι άλλοι τρόποι, και πιο ύπουλοι και πιο υπόγειοι, κακοποίησης, ανταγωνισμού, αδικιών, παρεών. Δεν είναι μόνο αυτό που πήρε μια δημοσιότητα. Υπάρχουν και άλλα προβλήματα. Είναι ένας πάρα πολύ δύσκολος χώρος, γιατί έχει να κάνει με ανθρώπους που έχουν να αντιμετωπίσουν έναν πολύ μεγάλο φόβο, που είναι η έκθεση, ένα πολύ μεγάλο ελάττωμα, τον ναρκισσισμό, και ένα πολύ μεγάλο προτέρημα, το να είσαι ηρωικός και να εκτίθεσαι» τόνισε, μιλώντας στην Αθηναΐδα Νέγκα και την εκπομπή «Καλύτερα Αργά».

Στη συνέχεια, ο Δημήτρης Καταλειφός τόνισε ότι ο ίδιος δεν έβγαλε πολλά χρήματα από το θέατρο, ενώ αναφερόμενος στα social media, τα χαρακτήρισε ως την «αποθέωση του ναρκισσισμού και της πλήξης».

«Δεν έβγαλα ποτέ λεφτά από το θέατρο. Επιφανειακά είμαι ήσυχος άνθρωπος, στην ουσία είμαι πολύ πιο ταραγμένος. Τα social media είναι η αποθέωση του ναρκισσισμού και της πλήξης. Αυτό το “εγώ” είναι τόσο ισχυρό. Δεν υπάρχει η αγάπη για κάτι ευρύτερο. Ο έρωτας είναι ένα υπέροχο πράγμα, που όταν δεν σε ικανοποιεί πια γίνεται σαν μια νόσος» ανέφερε, χαρακτηριστικά.

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