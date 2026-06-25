Παυλίνα Βουλγαράκη: «Έχουμε μεγαλώσει πάρα πολύ άναρχα» (Video)

Για τα παιδικά της χρόνια και τον τρόπο με τον οποίο μεγάλωσε μίλησε η Παυλίνα Βουλγαράκη, αναφερόμενη στην καθημερινότητά της με τον σύζυγό της και τις αλλαγές που έφερε στη ζωή τους ο ερχομός του παιδιού τους.

«Βασικά είναι ένας φανταστικός τύπος. Είναι ένας φανταστικός τύπος που 100% θα τον δεις και θα τον γουστάρεις σαν άτομο ή ως άντρα, δηλαδή είναι φανταστικός. Απλώς δεν είχα συνηθίσει αυτό να επιλέγει ο άλλος. Σιγά σιγά γνωριστήκαμε, με αυτή την έννοια, ότι έγινε αργά. Για μένα αυτό είναι πρωτόγνωρο, δεν… όλα γινόντουσαν πάντα πολύ γρήγορα» είπε, αρχικά, καλεσμένη στην εκπομπή «Καλύτερα Αργά», επισημαίνοντας ότι ο ερχομός ενός παιδιού σε ένα ζευγάρι, πράγματι, βάζει σε δοκιμασία τη σχέση.

«Το παιδί μου τώρα είναι σε αυτή τη φάση που περπατάει και εγώ είμαι από πίσω. Ισχύει αυτό ότι είναι η περίοδος που σφάζεσαι, γιατί νομίζω ότι εκεί ξαφνικά φαίνεται το πώς έχει μεγαλώσει ο καθένας δομικά, τι έχει συνηθίσει να συμβαίνει στο σπίτι του και τι εικόνες έχει. Οπότε εκεί βγαίνουν όλα στην επιφάνεια» πρόσθεσε.

Μιλώντας, τέλος, για τα παιδικά της χρόνια, αναφέρθηκε στον τρόπο με τον οποίο μεγάλωσε η ίδια μαζί με τα αδέλφια της.

«Έχουμε μεγαλώσει πάρα πολύ άναρχα, θα πω. Με μια μητέρα η οποία πάντα δούλευε, ήταν πάρα πολύ ενεργή και μας έπαιρνε μαζί της παντού, στις εξετάσεις, στο γραφείο. Ο πατέρας μου που έκανε τις ομιλίες, επίσης μαζί. Δηλαδή κάπως είχαμε μάθει να μεγαλώνουμε με πάρα πολύ κόσμο γύρω γύρω και να έχει ο ένας τον άλλον. Σιγά σιγά με τα χρόνια, κάθε οικογένεια, έρχεται η στιγμή που απομυθοποιεί ο ένας τον άλλον. Εμείς σε αυτό το σημείο της απομυθοποίησης, αντί να ξεαγαπηθούμε και να ξενερώσουμε, αγαπηθήκαμε πιο πολύ, οπότε εκεί νομίζω ότι έδεσε» τόνισε.

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