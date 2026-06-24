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24.06.2026 12:44

Σακίρα: Το φιλί στις κερκίδες του Μουντιάλ που έγινε viral (Video)

24.06.2026 12:44
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Viral στα social media έγινε ένα βίντεο που δείχνει ένα άτομο να φιλά τη Σακίρα στις κερκίδες του Μουντιάλ την ώρα που η ίδια παρακολουθεί τον αγώνα της Αργεντινής ενάντια στην Αυστρία που έληξε με τη νίκη της πρώτης, με σκορ 2-0, έπειτα από δύο γκολ του Λιονέλ Μέσι.

Κάποια στιγμή, κατά τη διάρκεια του αγώνα, η κάμερα έδειξε τη Σακίρα η οποία καθόταν σε μία από τις πολυτελείς σουίτες του γηπέδου, να δέχεται ένα φιλί στο μάγουλο από ένα πρόσωπο που αρχικά δεν φαινόταν, καθώς φορούσε καπέλο.

Το εν λόγω απόσπασμα έκανε τον γύρο του διαδικτύου, με τα σχόλια στο Χ να παίρνουν… φωτιά! «Ποιος ήταν αυτός ο τύπος;», «Ποιος είναι αυτός ο απελπισμένος;» έγραψαν κάποιοι.

Η απάντηση δόθηκε λίγα λεπτά αργότερα, όταν η κάμερα έδειξε ξανά την τραγουδίστρια, η οποία αυτή τη φορά χαιρετούσε στον φακό, έχοντας δίπλα της τους δυο γιους της, Μίλαν και Σάσα.

Εκείνος που τη φίλησε, λοιπόν, δεν ήταν άλλος από τον 13χρονο γιο της, Μίλαν, με το… μυστήριο να λύνεται!

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ΤΕΤΑΡΤΗ 24.06.2026 13:53
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