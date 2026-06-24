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24.06.2026 11:53

Δημήτρης Κοντολάζος για την απουσία από τον γάμο της κόρης του – «Δεν με κάλεσε, καλή ζωή να έχουν» (Video)

24.06.2026 11:53
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Για την απουσία του από τον γάμο της κόρης του μίλησε ο Δημήτρης Κοντολάζος, υποστηρίζοντας ότι ο λόγος που δεν ήταν παρών σε μια τόσο ξεχωριστή μέρα για το παιδί του είναι επειδή δεν έλαβε κάποια πρόσκληση για το μυστήριο.

Τόνισε δε, ότι η αγάπη του παραμένει η ίδια, καθώς «το αίμα νερό δεν γίνεται», ενώ έστειλε τις θερμότερες ευχές του στους νεόνυμφους.

«Με τη σύζυγό μου, Καρολίνα είμαστε μαζί σχεδόν 36 χρόνια. Ο γάμος αυτός κρατιέται τόσα χρόνια με κατανόηση. Η κόρη μου, Άντζυ δεν με κάλεσε στον γάμο, γι’ αυτό και δεν πήγα. Εγώ τους αγαπάω όλους, έχω σταθεί και στέκομαι δίπλα σε όλους. Καλή ζωή να έχουν. Το αίμα νερό δεν γίνεται. Το παιδί σου, είναι παιδί σου» ανέφερε, μεταξύ άλλων.

Στη συνέχεια, ο τραγουδιστής μίλησε για τη σχέση που διατηρούσε κατά το παρελθόν με την Ελένη Μενεγάκη, εκφράζοντας -μεταξύ άλλων- το παράπονό του για το γεγονός ότι η παρουσιάστρια απομακρύνθηκε όχι μόνο από την οικογένειά του αλλά κυρίως από την κόρη του την οποία έχει βαφτίσει.

«Η Ελένη Μενεγάκη έχει βαφτίσει τη μικρή μου κόρη, Σοφία. Κάναμε προσπάθειες να επανασυνδεθούμε αλλά κάθε μέρα, είναι άλλη μέρα. Οι άνθρωποι αλλάζουν. Τι ψάχνεις τώρα; Με την Ελένη κάναμε πολλή παρέα. Δεν με νοιάζει για εμένα και την Καρολίνα, αλλά στη Σοφία έπρεπε να κάνει ένα τηλέφωνο, να της πει να τη δει, να δει πώς μεγάλωσε, τι έκανε. Δεν νοιάστηκε, δεν πειράζει. Εκείνη επέμενε να τη βαφτίσει. Δεν άλλαξε τίποτα, απλά σιγά σιγά απομακρυνθήκαμε, έφυγε από εδώ που έμενε. Ίσως δεν πιάνουν τα τηλέφωνα, είμαστε μακριά» τόνισε.

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