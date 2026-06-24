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24.06.2026 10:16

Ποσειδώνας Γιαννόπουλος: Αποκάλυψε τους πραγματικούς λόγους της αποχώρησής του από το «Πρωινό» (Video)

24.06.2026 10:16
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Τον πραγματικό λόγο που τον οδήγησε στη λύση της συνεργασίας του με το «Πρωινό» του ΑΝΤ1, τρεις μόλις μέρες μετά την έναρξη της εκπομπής τον περσινό Σεπτέμβριο αποκάλυψε ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος.

Μιλώντας στο Happy Day, ο ραδιοφωνικός παραγωγός σχολίασε, επίσης, τις νέες αποχωρήσεις από το πάνελ του Γιώργου Λιάγκα εν όψει της νέας σεζόν, ενώ παραδέχθηκε πως το πρωινό ξύπνημα που επικαλέστηκε ο ίδιος φεύγοντας, δεν ήταν παρά ένα μόνο μέρος της πραγματικής αιτίας που τον ώθησε να πάρει αυτή την απόφαση.

«Μπράβο για την ειλικρίνειά του Πάνου Κατσαρίδη που είπε ότι η επιθυμία του ήταν να συνεχίσει στο Πρωινό αλλά το κανάλι είχε άλλη γνώμη. Είναι κάτι που συνήθως δεν το λένε. Βέβαια, επειδή είδα τις δηλώσεις, μου φάνηκε να κλαψουρίζει λίγο περισσότερο από ό,τι θα έπρεπε. Γιατί στη συνείδησή μου τον έχω ως παραγωγό θεατρικών έργων, συναυλιών. Δεν βιοπορίζεσαι από την τηλεόραση αν είσαι θεατρικός παραγωγός ή συναυλιακός παραγωγός. Βιοπορίζεσαι από την δραστηριότητά σου ως επιχειρηματίας, δηλαδή δεν είναι «θα βάλω τις μαύρες πλερέζες γιατί έχασα τα προς το ζην». Οπότε μου ‘κανε εντύπωση η τόση λύπη που έδειξε. Εγώ αυτόν το λόγο είχα επικαλεστεί και έφυγα την πρώτη βδομάδα που επικαλέστηκε και η Δέσποινα Καμπούρη, το πρωινό ξύπνημα, οπότε μπορώ να κατανοήσω κάποιον που επικαλείται αυτόν τον λόγο. Βέβαια, σκέφτομαι λίγο μήπως έπρεπε πρώτα να αμειφθώ 10 μήνες και μετά να το πω; «Μήπως είναι μια δικαιολογία ότι δεν ταίριαξε στην εκπομπή με τον Γιώργο Λιάγκα και, μπορεί και εκείνη κατάλαβε ότι δεν θα της ανανεώσουνε την παρουσία στην εκπομπή και προτίμησε να πει αυτό. Να σου πω κάτι; Το προτιμώ αυτό» είπε για τους συνεργάτες του Γιώργου Λιάγλα που θα αποχωρήσουν από το πάνελ της εκπομπής.

Όσο για τον πραγματικό λόγο που αποχώρησε ο ίδιος από το Πρωινό ανέφερε:

«Το πρωινό ξύπνημα ήταν ο λόγος κατά ένα εβδομήντα τοις εκατό. Υπάρχει όμως και ένα τριάντα τοις εκατό, το οποίο το αποκαλύπτω τώρα που είναι τέλος της σεζόν. Κατάλαβα, παρότι η πρόταση ήταν πολύ συγκεκριμένη και την προτιμούσα, ήταν η τιμητική θέση του ειδικού σχολιαστή, το δέχτηκα, το προτιμούσα από το να μου προτείνει ο Γιώργος μια θέση στο πάνελ. Ήξερα ότι θα είναι οκτώ άτομα όταν μου έγινε η πρόταση. Στην πορεία είδα ότι δεν θα μπορέσω να λειτουργήσω σε αυτό το κλίμα και νυσταγμένος και κουρασμένος, γιατί θα έχω κοιμηθεί μόνο δυο τρεις ώρες, και θεώρησα επαγγελματικό το να φύγω μια ώρα γρηγορότερα. Αλλά και εκεί δική μου είναι η ευθύνη. Ήταν εκατό τοις εκατό εντάξει απέναντί μου και ο Γιώργος και το κανάλι».

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