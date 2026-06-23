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23.06.2026 22:04

Ο Μαζωνάκης ετοιμάζεται για αποκαλύψεις: «Θα μιλήσω για όλα»

23.06.2026 22:04
mazonakis

Αποκαλύψεις ετοιμάζεται να κάνει ο Γιώργος Μαζωνάκης μετά τους ταραχώδεις μήνες που πέρασαν.

Ο γνωστός τραγουδιστής, που απασχόλησε τα ΜΜΕ πρώτα με τον εγκλεισμό του και έπειτα με τις καταγγελίες σε βάρος του για σεξουαλική παρενόχληση, δήλωσε ότι θα χρησιμοποιήσει το instagram του για να τοποθετηθεί για όλα δίχως φίλτρο.

«Κυρίες και Κύριοι στη ζωή με διέκρινε μία ευγένεια, η οποία παραλίγο να με καταστρέψει. Εννοώντας ότι τα πράγματα που μου ανήκαν, περίμενα να μου δοθούν από μόνα τους και όχι να τα διεκδικήσω εγώ. Για να μη στενοχωρήσω τους άλλους, να μην τους ξεβολέψω, να πάω κόντρα στα δεδομένα τους. Έτσι λοιπόν μέσα από τον προσωπικό μου λογαριασμό στο Instagram, θα μιλήσω για όλα αυτά που δεν έχω τοποθετηθεί μέχρι τώρα, χωρίς κανέναν δημοσιογράφο, χωρίς κανένα κανάλι, χωρίς καμιά εφημερίδα. ΄Έτσι όπως είναι, χωρίς φίλτρο…», είπε χαρακτηριστικά ο Γιώργος Μαζωνάκης.

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ΤΡΙΤΗ 23.06.2026 22:58
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