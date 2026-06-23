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23.06.2026 17:26

Αθώα η Παναγιώτα Βλαντή για συκοφαντική δυσφήμιση του Γιώργου Κιμούλη 

23.06.2026 17:26
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Αθώα κρίθηκε από το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών η ηθοποιός Παναγιώτα Βλαντή για συκοφαντική δυσφήμιση του ηθοποιού Γιώργου Κιμούλη, μετά από μήνυση που είχε υποβάλει εναντίον της ο ηθοποιός και σκηνοθέτης.

Η υπόθεση αφορά δηλώσεις της Παναγιώτης Βλαντή το 2023 στον Τύπο και την τηλεόραση για κακοποιητικές συμπεριφορές του Γιώργου Κιμούλη προς συνεργάτες του.

Το δικαστήριο υιοθετώντας την εισαγγελική πρόταση απάλλαξε από την κατηγορία την Παναγιώτα Βλαντή.

Η εισαγγελική λειτουργός, κατά την αγόρευσή της, επεσήμανε ότι η κα Βλαντή μιλώντας για τον συνάδελφό της εξέφραζε απόψεις που κατά την ίδια ήταν αληθινές, βάσει των όσων της είχαν εκμυστηρευτεί συνάδελφοί της και κατά συνέπεια δεν είχε δόλο για τη διάπραξη του αδικήματος.

Η ίδια, απολογούμενη ανέφερε ότι δεν είπε ψέματα, ούτε επινόησε γεγονότα, αλλά μετέφερε όσα της είχε εκμυστηρευτεί, η ηθοποιός Δώρα Χρυσικού.

Η ηθοποιός έκανε λόγο για ηθική υποχρέωσή της να στηρίξει τους συναδέλφους της ηθοποιούς που είχαν προχωρήσει σε αντίστοιχες καταγγελίες.

‘Οπως είπε η Παναγιώτα Βλαντή, δεν ενήργησε με βάση το προσωπικό όφελος ή λόγους εκδίκησης.

Για «δολοφονία χαρακτήρα», έκανε λόγο στην κατάθεσή του ο Γιώργος Κιμούλης, λέγοντας ότι υπήρξε οργανωμένη προσπάθεια σπίλωσης της φήμης του μέσα από δημόσιες καταγγελίες και τηλεοπτικές εμφανίσεις.

Στη συνέχεια, κατέθεσε και η ηθοποιός Δώρα Χρυσικού, η οποία μετέφερε περιστατικά λεκτικής κακοποίησης, που όπως υποστήριξε, βίωσε κατά τη διάρκεια της συνεργασίας της με τον κ. Κιμούλη.

Όπως κατέθεσε η γνωστή ηθοποιός, παλαιότερα οι ηθοποιοί δεν προέβαιναν σε καταγγελίες για ανάλογες συμπεριφορές.

Τη δίκη παρακολούθησε η Ζετα Δούκα, βασική αντίδικος του Γιώργου Κιμούλη για κακοποιητικη συμπεριφορά του ηθοποιού σε βάρος της.

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