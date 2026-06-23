Δάφνη Καραβοκύρη: «Φοβάμαι να απαντήσω για τις σχέσεις μου με τις άλλες κυρίες του Real View» (Video)

Το «παρών» σε φιλανθρωπική, αθλητική εκδήλωση έδωσε η Δάφνη Καραβοκύρη το απόγευμα της Δευτέρας (22/6), με την ίδια να μιλά τόσο για τη συμμετοχή της στο Real View που μόλις τελείωσε, όσο και για τα μελλοντικά, επαγγελματικά της σχέδια.

Ερωτηθείσα σχετικά, η δημοσιογράφος τόνισε ότι δεν επικοινωνεί στην παρούσα φάση με τις υπόλοιπες συνεργάτιδές της στην εκπομπή, καθώς μετά από ένα τέλος πάντα χρειάζεται μια αποστασιοποίηση.

Όσο για το τηλεοπτικό της μέλλον, η Δάφνη Καραβοκύρη αποκάλυψε ότι βρίσκεται, ήδη, σε συζητήσεις, με την ίδια να μην αποκλείει το ενδεχόμενο να βρεθεί σε καλοκαιρινή εκπομπή στο άμεσο μέλλον.

«Θα δούμε αν είμαι του χρόνου στην τηλεόραση, βρίσκομαι σε συζητήσεις. Θα δούμε πού θα καθίσει η “μπίλια”. Με έχουν ξαναρωτήσει για τις σχέσεις μου με τις άλλες κυρίες του Real View και φοβάμαι κάθε φορά να απαντήσω, γιατί φοβάμαι τους τίτλους. Ήταν ένα απαιτητικό project και αντιλαμβάνομαι ότι χρειάζεται μια αποστασιοποίηση, να γεμίσει καθένας τις μπαταρίες του και να δει τα επόμενά του βήματα. Αυτό δεν σημαίνει ότι έχει ειπωθεί κάτι άσχημο ή ότι η μία δεν συμπαθεί την άλλη. Όταν τελειώνει κάτι, καθένας χρειάζεται τους χρόνους του» είπε αρχικά.

«Φυσικά και θα έκανα καλοκαιρινή εκπομπή. Είναι σπουδαίο να σου γίνονται προτάσεις και να σε σκέφτονται άνθρωποι για διάφορα project. Καταλαβαίνεις όμως ότι μια τέτοια απόφαση είναι θέμα πολυπαραγοντικό» πρόσθεσε.

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