Απόστολος Γκλέτσος: «Όσο βαδίζεις προς το τέλος, τα βρίσκεις με τον εαυτό σου και αναπτύσσεται μια σχέση με τον Θεό» (Video)

Για το πέρασμα του χρόνου μίλησε ο Απόστολος Γκλέτσος επισημαίνοντας ότι έχει συμβιβαστεί πλήρως με την ηλικία του αλλά και με όσα αλλάζουν μεγαλώνοντας.

Ο ηθοποιός βρέθηκε σε κοσμική εκδήλωση και απαντώντας στα τηλεοπτικά συνεργεία, αναφέρθηκε σε σκοτεινά μονοπάτια που -όπως όλοι- έτσι κι ο ίδιος βαδίζει κατά καιρούς. Τόνισε δε, ότι καθώς μεγαλώνει κάποιος, τόσο πιο κοντά έρχεται με το θείο.

«Και ποιος δεν έχει σκοτεινά μονοπάτια, προβλήματα καθημερινότητας; Απλά όσο μεγαλώνει κανείς, λιγοστεύουν αυτά και βαδίζει προς το τέλος όλο και πιο χαρούμενος και ευτυχισμένος, γιατί τα βρίσκει με τον εαυτό του και με τον Θεό. Δεν είναι το θέμα να πιστεύεις στον Θεό, αναπτύσσεται μια σχέση. Τώρα στα 60 είναι αλλιώς τα πράγματα, πας αλλού, είναι άλλες οι σφαίρες» ανέφερε, μεταξύ άλλων.

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