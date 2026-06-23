Ναταλία Δραγούμη: Η topless φωτογραφία στην Ύδρα που της άνοιξε τον δρόμο για δουλειές (Video)

Τον τρόπο με τον οποίο μια topless φωτογραφία σε παραλία της Ύδρας δημοσιεύθηκε σε περιοδικό, ανοίγοντάς της τον δρόμο για δουλειές διηγήθηκε η Ναταλία Δραγούμη.

Καλεσμένη του Ρένου Χαραλαμπίδη στην εκπομπή «Με τον Ρένο» του One Channel, η ηθοποιός αφηγήθηκε μια ιστορία χρόνια πριν, όταν ένας εφηβικός της φίλος φωτογράφος τη φωτογράφισε την ώρα που έβγαινε από τη θάλασσα φορώντας μόνο το κάτω μέρος του μαγιό της.

Η φωτογραφία επιλέχθηκε για περιοδικό και έκτοτε, οι προτάσεις για δουλειά πολλαπλασιάστηκαν.

«Ο Γιώργος Καλφαμανώλης, ο φωτογράφος, ήταν εφηβικός μου φίλος και κάναμε μαζί διακοπές στην Υδρονέτα όσο εγώ ήμουν στο Παρίσι και στο Εθνικό αλλά όχι ως ηθοποιός. Με είχε πάρει μια φωτογραφία ενώ δεν είχα μαγιό από πάνω αλλά μόνο ένα στρινγκ. Με πήρε φωτογραφίες που βγαίνω από την θάλασσα της Υδρονέτας γυμνόστηθη και τότε στηνόταν ένα καινούργιο περιοδικό – στον οργασμό του έντυπου τύπου – τα Πρόσωπα του Τερζόπουλου και του ζήτησαν αυτή τη φωτογραφία. Μου είπε “μου τη ζήτησαν θες να τη βάλω;” και του απάντησα “ναι, και δεν τη βάζεις”. Δεν προβληματίστηκα» είπε αρχικά.

«Όταν, δε, ο φωτογράφος ρώτησε τι λεζάντα να βάλει στη φωτογραφία, ήμουν στη μηχανή και του είπα “γράψε ό,τι θες’ με εκείνον να γράφει “Είμαι η Ναταλία Δραγούμη μόλις τελείωσα το Εθνικό, γύρισα από το Παρίσι μετά 2 χρόνια σπουδών με τον Βουτσινά και ψάχνω για δουλειά, και κάπως έτσι ξεκίνησα”» πρόσθεσε.

«Ήμουν από τους χιλιάδες που είδα τη φωτογραφία και δεν θυμάμαι το στήθος αλλά το χαμόγελό σου» είπε από την πλευρά του ο Ρένος Χαραλαμπίδης με τη Ναταλία Δραγούμη να απαντά:

«Με χαροποιεί πολύ αυτό που λες, θεωρώ ότι αυτή η φωτογραφία δεν είχε τίποτα το χυδαίο και πρόστυχο. Μπορεί να είχε κάτι το ερωτικό αλλά είχε μια παιδική χαρά».

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