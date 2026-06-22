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22.06.2026 16:16

Νέα ταινία με την Κάιλι Μινόγκ ετοιμάζει ο Κουέντιν Ταραντίνο – Μπροστά από την κάμερα ο οσκαρικός σκηνοθέτης

22.06.2026 16:16
tarantino minogk – new

Ο Κουέντιν Ταραντίνο ενώνει ξανά τις δυνάμεις του με τον Ουαλό σκηνοθέτη Τζέιμι ‘Ανταμς, σε ένα νέο μεγάλου μήκους πρότζεκτ, στο οποίο ο εμβληματικός σκηνοθέτης του «Kill Bill» θα βρεθεί και πάλι μπροστά από την κάμερα.

Η προηγούμενη συνεργασία τους, η ταινία «Only What We Carry», στην οποία πρωταγωνιστούσαν επίσης ο Σάιμον Πεγκ και η Σάρλοτ Γκένσμπουργκ έκανε πρεμιέρα στο Φεστιβάλ της Τραϊμπέκα νωρίτερα αυτόν τον μήνα.

Η νέα τους ταινία υποστηρίζεται από την εταιρεία παραγωγής Visor Entertainment με έδρα τη Νέα Υόρκη, τα στελέχη της οποίας ο ‘Ανταμς συνάντησε από κοντά κατά τη διάρκεια της παραμονής του στο Φεστιβάλ.

Αν και τόσο ο τίτλος όσο και η πλοκή του νέου πρότζεκτ κρατούνται ως επτασφράγιστο μυστικό, το Variety επιβεβαίωσε ότι ο Ταραντίνο θα ενώσει τις δυνάμεις του με την Κάιλι Μινόγκ, μεταξύ άλλων.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα Nation Cymru ο σκηνοθέτης και η διάσημη τραγουδίστρια εθεάθησαν κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου στην ουαλική πόλη Πόρθκαουλ όπου πραγματοποίησαν γυρίσματα για τις σκηνές μιας κηδείας σε τοπική εκκλησία, καθώς και ενός γεύματος στο Saltwater Inn.

Στο καστ συμμετέχουν επίσης οι Ουαλοί ηθοποιοί Κάρεν Πολάντα, Τζούλιαν Λιούις Τζόουνς, Κρεγκ Ράσελ  και Σίουαν Μόρις. Μάλιστα, η Κάρεν Πολάντα σε ανάρτησή της στο Instagram δήλωσε ότι απόλαυσε τα γυρίσματα μαζί με τους συναδέλφους της καθώς και με «άλλους θρύλους», σε μια ταινία που «κατευθύνει και συνθέτει ο μοναδικός Τζέιμι ‘Ανταμς».

Το προηγούμενο πρότζεκτ του σκηνοθέτη, το οποίο πραγματεύεται τα ερωτικά μπερδέματα ανάμεσα σε μια χορεύτρια, την αδελφή της και τον πρώην χορογράφο της, γυρίστηκε μέσα σε μόλις έξι ημέρες στην πόλη Ντοβίλ της Γαλλίας και χρηματοδοτήθηκε από γαλλική εταιρεία παραγωγής.

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ΔΕΥΤΕΡΑ 22.06.2026 17:30
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