Νέα ταινία με την Κάιλι Μινόγκ ετοιμάζει ο Κουέντιν Ταραντίνο – Μπροστά από την κάμερα ο οσκαρικός σκηνοθέτης

Ο Κουέντιν Ταραντίνο ενώνει ξανά τις δυνάμεις του με τον Ουαλό σκηνοθέτη Τζέιμι ‘Ανταμς, σε ένα νέο μεγάλου μήκους πρότζεκτ, στο οποίο ο εμβληματικός σκηνοθέτης του «Kill Bill» θα βρεθεί και πάλι μπροστά από την κάμερα.

Η προηγούμενη συνεργασία τους, η ταινία «Only What We Carry», στην οποία πρωταγωνιστούσαν επίσης ο Σάιμον Πεγκ και η Σάρλοτ Γκένσμπουργκ έκανε πρεμιέρα στο Φεστιβάλ της Τραϊμπέκα νωρίτερα αυτόν τον μήνα.

Η νέα τους ταινία υποστηρίζεται από την εταιρεία παραγωγής Visor Entertainment με έδρα τη Νέα Υόρκη, τα στελέχη της οποίας ο ‘Ανταμς συνάντησε από κοντά κατά τη διάρκεια της παραμονής του στο Φεστιβάλ.

Quentin Tarantino shooting a movie with Kylie Minogue in Porthcawl!! What is going on!!??? pic.twitter.com/HGuylgw598 — James Leighton (@Leightonauthor) June 20, 2026

Αν και τόσο ο τίτλος όσο και η πλοκή του νέου πρότζεκτ κρατούνται ως επτασφράγιστο μυστικό, το Variety επιβεβαίωσε ότι ο Ταραντίνο θα ενώσει τις δυνάμεις του με την Κάιλι Μινόγκ, μεταξύ άλλων.

EXCLUSIVE: Quentin Tarantino and Kylie Minogue are featuring in Jamie Adams' new movie "Tangled Up in Blue," filming now in Wales.



Jason Isaacs, Allison Williams, Sofia Boutella and RZA also star. https://t.co/I1oFv03RcQ June 22, 2026

Quentin Tarantino was spotted Saturday, June 20, 2026, in Porthcawl, Wales, with Kylie Minogue filming scenes for a movie. The project involves Welsh actors and is directed by Jamie Adams. Tarantino's exact role isn't fully clear yet. pic.twitter.com/FJwgMPT38B — Art Hits Hard (@nightwriter22) June 22, 2026

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα Nation Cymru ο σκηνοθέτης και η διάσημη τραγουδίστρια εθεάθησαν κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου στην ουαλική πόλη Πόρθκαουλ όπου πραγματοποίησαν γυρίσματα για τις σκηνές μιας κηδείας σε τοπική εκκλησία, καθώς και ενός γεύματος στο Saltwater Inn.

Στο καστ συμμετέχουν επίσης οι Ουαλοί ηθοποιοί Κάρεν Πολάντα, Τζούλιαν Λιούις Τζόουνς, Κρεγκ Ράσελ και Σίουαν Μόρις. Μάλιστα, η Κάρεν Πολάντα σε ανάρτησή της στο Instagram δήλωσε ότι απόλαυσε τα γυρίσματα μαζί με τους συναδέλφους της καθώς και με «άλλους θρύλους», σε μια ταινία που «κατευθύνει και συνθέτει ο μοναδικός Τζέιμι ‘Ανταμς».

Quentin Tarantino and Kylie Minogue will star in Jamie Adams' next feature 'Tangled Up In Blue' alongside Allison Williams, RZA, Jason Isaacs, and Sofia Boutella.



Tarantino and Minogue were spotted filming in Wales last week



More details here: https://t.co/lIkASydVPm pic.twitter.com/vWIFrDxvsX — Deadline (@DEADLINE) June 22, 2026

Το προηγούμενο πρότζεκτ του σκηνοθέτη, το οποίο πραγματεύεται τα ερωτικά μπερδέματα ανάμεσα σε μια χορεύτρια, την αδελφή της και τον πρώην χορογράφο της, γυρίστηκε μέσα σε μόλις έξι ημέρες στην πόλη Ντοβίλ της Γαλλίας και χρηματοδοτήθηκε από γαλλική εταιρεία παραγωγής.

Διαβάστε επίσης:

Τζένιφερ Λόπεζ: Σε συναυλία με το παιδί της και τον γιο του Μπεν Άφλεκ (Videos)

Νικόλ Κίντμαν – Κιθ Έρμπαν: Οι ευχές που αντάλλαξαν δημοσίως μετά το διαζύγιό τους

Η Μάρω Κοντού παραμένει για 8η μέρα σε νοσοκομείο – Τα νεότερα για την υγεία της











