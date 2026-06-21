Τον Νοέμβριο του 2027 η πρεμιέρα της ταινίας «Tomorrow, and Tomorrow, and Tomorrow»

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Η Paramount Pictures ανακοίνωσε ότι η κινηματογραφική μεταφορά του ομότιτλου, ευπώλητου μυθιστορήματος της Γκαμπριέλ Ζεβίν (Gabrielle Zevin) «Tomorrow, and Tomorrow, and Tomorrow», με πρωταγωνίστρια την Ντέιζι Έντγκαρ-Τζόουνς (Daisy Edgar-Jones), θα κάνει πρεμιέρα στις αίθουσες στις 12 Νοεμβρίου 2027.
Τη σκηνοθετική επιμέλεια και το σενάριο υπογράφει η βραβευμένη με Όσκαρ Σίαν Χέντερ (Siân Heder) βασιζόμενη σε προσχέδια του Μαρκ Μπόμπακ (Mark Bomback) και της συγγραφέως.
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