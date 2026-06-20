Οι «Ρήτορες» αγαπούν την εξουσία…

Η Βερόνικα Αργέντζη, μια ηθοποιός που εκτιμώ ιδιαίτερα, δεν εμφανίζεται συχνά στο θέατρο κι επιλέγει με αυστηρότητα τα έργα στα οποία έχει συμμετοχή. Και τώρα, υπό την καθοδήγηση του Χριστόφορου Χριστοφή, πρωταγωνιστεί σ’ ένα έργο όπου η τέχνη παύει να είναι παιχνίδι και γίνεται επικίνδυνα αληθινή, το οποίο θα δω οπωσδήποτε στις 2 Ιουλίου.

Το έργο. «Οι Ρήτορες» του Χριστόφορου Χριστοφή είναι ένα θεατρικό θρίλερ με στοιχεία μαύρης κωμωδίας για την εξουσία, τον λόγο και τους ανομολόγητους έρωτες. Σε ένα απομονωμένο καλοκαιρινό σκηνικό στον Πόρο, ένας καταξιωμένος ηθοποιός έρχεται αντιμέτωπος με ένα νέο έργο – ένα χειρόγραφο που του εμπιστεύεται ένας παλιός φίλος συγγραφέας. Κομιστής του έργου, ένας νεαρός ηθοποιός. Η πρώτη ανάγνωση μοιάζει αθώα. Δεν είναι.

Καθώς οι δύο άντρες βυθίζονται στους ρόλους τους, ένα σκοτεινό παιχνίδι εξουσίας, ανταγωνισμού και υπόγειας έντασης αρχίζει να ξεδιπλώνεται. Οι λέξεις γίνονται όπλα, οι σιωπές απειλές και η ερμηνεία μετατρέπεται σε πεδίο σύγκρουσης.

Στο περιθώριο – ή μήπως στο κέντρο; – βρίσκεται η γυναίκα του σπιτιού.

Θρίλερ ή μαύρη κωμωδία; Όπως λέει ο δραματουργός, «μια φιγούρα φαινομενικά αόρατη, σχεδόν σιωπηλή, που όμως παρατηρεί τα πάντα. Με μια διακριτική, αλλά διαπεραστική παρουσία, λειτουργεί ως καταλύτης: μεταφέρει εντάσεις, αποκαλύπτει ρήγματα και σταδιακά μετατοπίζει την ισορροπία δυνάμεων. Ανάμεσα σε βλέμματα, υπαινιγμούς και σιωπές, η δική της θέση αποκτά μια απροσδόκητη δύναμη – ίσως και μια σκοτεινή τρυφερότητα, όπου φωλιάζουν ανομολόγητοι έρωτες και ανείπωτες επιθυμίες.

Η πραγματικότητα και η μυθοπλασία μπλέκονται αξεδιάλυτα. Οι ρόλοι του ρήτορα Δημοσθένη και του υπηρέτη του μετατρέπονται σε καθρέφτη των ίδιων των ηθοποιών. Το παρόν συνομιλεί με το παρελθόν. Η Ιστορία της Ελλάδας διαπερνά το προσωπικό δράμα. Και τότε, όλα αλλάζουν.

Με μια λεπτή ισορροπία ανάμεσα στο σκοτάδι και το σαρκαστικό χιούμορ, η παράσταση κινείται στα όρια του θρίλερ και της μαύρης κωμωδίας. Το γέλιο γεννιέται εκεί όπου η ένταση κορυφώνεται, αποκαλύπτοντας την ειρωνεία, τη ματαιότητα και την τραγικότητα των ανθρώπινων σχέσεων».

Οι συντελεστές. Δραματουργία – Σκηνοθεσία: Χριστόφορος Χριστοφής. Χορογραφική παρέμβαση μέσω βίντεο: Έρση Πήττα. Σκηνικά – Κοστούμια: Κωνσταντίνος Ζαμάνης. Βίντεο: Τάκης Δημητρακόπουλος. Βοηθός Σκηνοθέτης: Μάνος Σπιτάλας. Παίζουν: Βερόνικα Αργέντζη, Δημήτρης Ραφαήλος, Θάνος Τριανταφύλλου. Ερμηνευτές στο βίντεο: Magnus Pedersen, Κρις Θεοδοσοπούλου

INFO

📍 Παλαιό Πανεπιστήμιο (Μουσείο Ιστορίας Πανεπιστημίου Αθηνών),

2 με 5 Ιουλίου | 9 με 12 Ιουλίου. Προπώληση online: «Οι Ρήτορες» του Χριστόφορου Χριστοφή | Εισιτήρια εδώ!