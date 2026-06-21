search
ΚΥΡΙΑΚΗ 21.06.2026 10:01
search
MENU CLOSE
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

21.06.2026 09:46

Το Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Ζυρίχης τιμά τον σκηνοθέτη Ρίτσαρντ Λινκλέιτερ

21.06.2026 09:46
richard linklater

Ο αμερικανός σκηνοθέτης Ρίτσαρντ Λινκλέιτερ θα τιμηθεί με το Βραβείο Συνολικής Προσφοράς στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Ζυρίχης, αυτό το φθινόπωρο.

Οι διοργανωτές περιέγραψαν τον Λινκλέιτερ ως έναν από τους πιο επιδραστικούς δημιουργούς του σύγχρονου ανεξάρτητου κινηματογράφου στις ΗΠΑ. Στην ανακοίνωσή τους, υπογράμμισαν ότι η τριλογία του «Before» και το βραβευμένο με Όσκαρ δράμα «Boyhood» επαναπροσδιόρισαν την έβδομη τέχνη, σφραγίζοντας μια ολόκληρη γενιά σινεφίλ. 

Με πρωταγωνιστές τον Ίθαν Χοκ και τη Ζιλί Ντελπί, η τριλογία «Before», η οποία περιλαμβάνει τις ταινίες «Before Sunrise» (1995), «Before Sunset» (2004) και «Before Midnight» (2013), αποτυπώνει την εξέλιξη ενός ειδυλλίου μέσα από διαδοχικά σινεφίλ «ραντεβού» που απέχουν μεταξύ τους εννέα χρόνια.

Στο ίδιο ανατρεπτικό πνεύμα, το βραβευμένο «Boyhood» γυρίστηκε σε διάστημα μεγαλύτερο των 12 ετών, καταγράφοντας την ενηλικίωση ενός αγοριού στο Τέξας στο πλευρό των χωρισμένων γονιών του, τους οποίους υποδύονται η Πατρίσια Αρκέτ και ο Χοκ. Υποψήφιο για έξι Όσκαρ το 2015, το φιλμ χάρισε στην Αρκέτ το χρυσό αγαλματίδιο Καλύτερης Β’ Γυναικείας Ερμηνείας.

Διαβάστε επίσης:

Η ταινία του Λούκα Γκουαντανίνο «Artificial» απορρίφθηκε από την Amazon

Οι «Ρήτορες» αγαπούν την εξουσία…

«Σλήμαν ΙΙΙ» των Χάινερ Γκέμπελς και Μίχαελ Ζίμον

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
ektakto
ΕΛΛΑΔΑ

Σταυρούλα Λεβεντάκη: Βρέθηκε η σορός της 45χρονης – Ομολόγησε ο 43χρονος

GAZA_STRIKE
ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα: 11 νεκροί, ανάμεσά τους εικονολήπτης του Al Jazeera από βομβαρδισμούς του Ισραήλ

richard linklater
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

Το Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Ζυρίχης τιμά τον σκηνοθέτη Ρίτσαρντ Λινκλέιτερ

ekab_2025
ΕΛΛΑΔΑ

Σοβαρό τροχαίο στο Λουτράκι έπειτα από σύγκρουση Ι.Χ. με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ

bolivia
ΚΟΣΜΟΣ

Βολιβία: Στους δρόμους ο στρατός μετά την κήρυξη έκτακτης ανάγκης – 14 νεκροί διαδηλωτές

Δείτε όλες τις ειδήσεις
giannakopoulos_obradovic
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Νέα ανάρτηση Γιαννακόπουλου για Ομπράντοβιτς: «Μπαμπά, μείνε ήσυχος... Τον έφερα πίσω»

pagoto_lemoni2
CUCINA POVERA

Το πιο εύκολο παγωτό λεμόνι με 3 υλικά

monty-python-1
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

Ο επικότερος ποδοσφαιρικός αγώνας: Ελλάδα - Γερμανία των Monty Python - (Video)

pentelikon kifisia xenodoxeio – new
ΕΛΛΑΔΑ

Πεντελικόν: Το ξενοδοχείο-φάντασμα της Κηφισιάς και το μυστήριο με τα σχέδια αξιοποίησής του

syrigos
LIFESTYLE

Συρίγος σε Γερμανού: «Να μείνεις στις επάλξεις - Το καλό πρέπει να νικήσει στην τηλεόραση» (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΚΥΡΙΑΚΗ 21.06.2026 10:00
ektakto
ΕΛΛΑΔΑ

Σταυρούλα Λεβεντάκη: Βρέθηκε η σορός της 45χρονης – Ομολόγησε ο 43χρονος

GAZA_STRIKE
ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα: 11 νεκροί, ανάμεσά τους εικονολήπτης του Al Jazeera από βομβαρδισμούς του Ισραήλ

richard linklater
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

Το Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Ζυρίχης τιμά τον σκηνοθέτη Ρίτσαρντ Λινκλέιτερ

1 / 3