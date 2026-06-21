Το Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Ζυρίχης τιμά τον σκηνοθέτη Ρίτσαρντ Λινκλέιτερ

Ο αμερικανός σκηνοθέτης Ρίτσαρντ Λινκλέιτερ θα τιμηθεί με το Βραβείο Συνολικής Προσφοράς στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Ζυρίχης, αυτό το φθινόπωρο.

Οι διοργανωτές περιέγραψαν τον Λινκλέιτερ ως έναν από τους πιο επιδραστικούς δημιουργούς του σύγχρονου ανεξάρτητου κινηματογράφου στις ΗΠΑ. Στην ανακοίνωσή τους, υπογράμμισαν ότι η τριλογία του «Before» και το βραβευμένο με Όσκαρ δράμα «Boyhood» επαναπροσδιόρισαν την έβδομη τέχνη, σφραγίζοντας μια ολόκληρη γενιά σινεφίλ.

Με πρωταγωνιστές τον Ίθαν Χοκ και τη Ζιλί Ντελπί, η τριλογία «Before», η οποία περιλαμβάνει τις ταινίες «Before Sunrise» (1995), «Before Sunset» (2004) και «Before Midnight» (2013), αποτυπώνει την εξέλιξη ενός ειδυλλίου μέσα από διαδοχικά σινεφίλ «ραντεβού» που απέχουν μεταξύ τους εννέα χρόνια.

Στο ίδιο ανατρεπτικό πνεύμα, το βραβευμένο «Boyhood» γυρίστηκε σε διάστημα μεγαλύτερο των 12 ετών, καταγράφοντας την ενηλικίωση ενός αγοριού στο Τέξας στο πλευρό των χωρισμένων γονιών του, τους οποίους υποδύονται η Πατρίσια Αρκέτ και ο Χοκ. Υποψήφιο για έξι Όσκαρ το 2015, το φιλμ χάρισε στην Αρκέτ το χρυσό αγαλματίδιο Καλύτερης Β’ Γυναικείας Ερμηνείας.

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