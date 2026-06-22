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22.06.2026 14:22

Τζένιφερ Λόπεζ: Σε συναυλία με το παιδί της και τον γιο του Μπεν Άφλεκ (Videos)

22.06.2026 14:22
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Δημόσια έξοδο με το παιδί της και τον γιο του Μπεν Άφλεκ πραγματοποίησε η Τζένιφερ Λόπεζ, με την 56χρονη σταρ να δίνει το «παρών» στη συναυλία της Αριάνα Γκράντε στο Kia Forum στο Λος Άντζελες.

Σύμφωνα με τη Daily Mail, στο πλευρό της βρισκόνταν ο 18χρονος Όσκαρ -που πρόσφατα συστήθηκε στον κόσμο ως Έμε αλλάζοντας ταυτότητα- καθώς και ο 17χρονος Φιν, ο γιος του πρώην συζύγου της.

Οι δύο έφηβοι που είναι πολύ καλοί φίλοι, διασκέδασαν μαζί, δείχνοντας πως η τραγουδίστρια και ο ηθοποιός διατηρούν πολύ καλές σχέσεις, παρά τον χωρισμό τους.

@tmz

🚨 EXCLUSIVE: Jennifer Lopez kept things cool Saturday night while attending Ariana Grande's "Eternal Sunshine" concert in L.A. … but even a low-key night out didn’t stop fans from spotting her among the crowd.

♬ original sound – TMZ
@entertainment_weekly J.Lo is a certified Arianator ♡ Jennifer Lopez spotted dancing and singing in the crowd during Ariana Grande's #EternalSunshineTour on Saturday night. #JenniferLopez #ArianaGrande #Concerts ♬ original sound – Entertainment Weekly

Η Τζένιφερ Λόπεζ και ο Μπεν Άφλεκ έχουν ως προτεραιότητα τα παιδιά τους, καθώς όπως άλλωστε έχει δηλώσει ο ίδιος ο ηθοποιός, η τραγουδίστρια έχει εξαιρετική σχέση με τα παιδιά του, κάτι που δεν πρόκειται να αλλάξει στο μέλλον.

Το πρώην ζευγάρι χώρισε επίσημα τον Φεβρουάριο του 2025, οπότε και οριστικοποιήθηκε το διαζύγιό τους.

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ΔΕΥΤΕΡΑ 22.06.2026 15:57
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