Στέλιος Ρόκκος: Ανέβασε μικρή θαυμάστριά του στη σκηνή και τραγούδησαν μαζί (Video)

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Μια ιδιαίτερη στιγμή παρακολούθησαν οι θεατές στη συναυλία του Στέλιου Ρόκκου στο Βεάκειο Θέατρο, όταν ο τραγουδιστής ανέβαση στη σκηνή μια μικρή θαυμάστριά του για να τραγουδήσουν μαζί.
Η μικρή Δέσποινα ανέβηκε με άνεση στη σκηνή και ερμήνευσε με ενθουσιασμό το κομμάτι του καλλιτέχνη «Τα Καλοκαίρια», με τον Στέλιο Ρόκκο να της δίνει το μικρόφωνο και ο ίδιος να τη συνοδεύει με την κιθάρα του.
Λίγο αργότερα, ο τραγουδιστής πήρε αγκαλιά το κορίτσι, με τους δυο τους να ερμηνεύουν μαζί, αυτή τη φορά, το κομμάτι. Ο κόσμος έδειχνε να απολαμβάνει τη στιγμή, χειροκροτώντας τους.
@galaxiasliveproductions Τον Στέλιο και τη Δέσποινα τα καλοκαίρια τους πιάνει μια τρέλα 🫠🙌❤️ #SteliosRokkos #TikTokGreece ♬ πρωτότυπος ήχος – 🎙Galaxias Live Productions
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