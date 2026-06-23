Στέλιος Ρόκκος: Ανέβασε μικρή θαυμάστριά του στη σκηνή και τραγούδησαν μαζί (Video)

Μια ιδιαίτερη στιγμή παρακολούθησαν οι θεατές στη συναυλία του Στέλιου Ρόκκου στο Βεάκειο Θέατρο, όταν ο τραγουδιστής ανέβαση στη σκηνή μια μικρή θαυμάστριά του για να τραγουδήσουν μαζί.

Η μικρή Δέσποινα ανέβηκε με άνεση στη σκηνή και ερμήνευσε με ενθουσιασμό το κομμάτι του καλλιτέχνη «Τα Καλοκαίρια», με τον Στέλιο Ρόκκο να της δίνει το μικρόφωνο και ο ίδιος να τη συνοδεύει με την κιθάρα του.

Λίγο αργότερα, ο τραγουδιστής πήρε αγκαλιά το κορίτσι, με τους δυο τους να ερμηνεύουν μαζί, αυτή τη φορά, το κομμάτι. Ο κόσμος έδειχνε να απολαμβάνει τη στιγμή, χειροκροτώντας τους.

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