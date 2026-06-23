Μαντόνα: Αποκάλυψε γιατί δεν θέλει πια να εμφανίζεται γυμνή

Τον λόγο για τον οποίο δεν επιθυμεί πια να εμφανίζεται γυμνή εξήγησε η Μαντόνα, αποκαλύπτοντας ότι πίσω από κάθε προκλητική της κίνηση στο παρελθόν, υπήρχε πάντοτε ένας σκοπός.

Σε συνέντευξή της στο περιοδικό Interview, η «βασίλισσα της ποπ» χαρακτήρισε την πρόκληση ως μέσο έκφρασης, εξηγώντας τον λόγο για τον οποίο προτιμά, πλέον, να κάνει το αντίθετο από αυτό που κάνουν οι περισσότεροι…

Κάνοντας αναδρομή στην πολυετή καριέρα της, 67χρονη τραγουδίστρια που ετοιμάζεται να επιστρέψει δισκογραφικά τον επόμενο μήνα με το νέο της άλμπουμ «Confessions II», αναφέρθηκε τόσο στις πιο προκλητικές στιγμές της όσο και στον τρόπο με τον οποίο αυτές αντιμετωπίστηκαν.

Στο ίδιο πλαίσιο, η Μαντόνα αναφέρθηκε και στην αλλαγή που παρατηρεί σήμερα στον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζεται μία γυναίκα που επιλέγει να εμφανίζεται γυμνή.

«Τώρα είναι ανοιχτόμυαλοι με το να είναι οι γυναίκες γυμνές», σημείωσε, για να εξηγήσει αμέσως μετά γιατί η ίδια δεν επιλέγει πια να παρουσιάζει την ίδια εικόνα.

«Γιατί τώρα όλοι είναι γυμνοί. Τώρα εγώ δεν θέλω να είμαι γυμνή, γιατί όλοι είναι γυμνοί. Αυτή είναι η φύση μου. Θέλω να κάνω αυτό που δεν κάνουν οι άλλοι, δηλαδή να σκέφτομαι και να φοράω ρούχα» τόνισε.

Madonna Shares the Reason Why She Doesn't 'Want to be Naked' Anymore as She Reflects on 'Provocative' Career https://t.co/wC9OGccpwJ — People (@people) June 22, 2026

«Κάνω πολλά προκλητικά πράγματα, αλλά πάντα υπάρχει ένας λόγος πίσω από αυτό και κανείς δεν μπαίνει στον κόπο να το διερευνήσει, κάτι που μπορεί να σε κάνει να θέλεις να τα παρατήσεις με τους ανθρώπους» πρόσθεσε, ενώ ερωτηθείσα για τους ανθρώπους που την έχουν κρίνει έντονα όλα αυτά τα χρόνια, η ίδια σχολιάζει:

«Στενόμυαλοι άνθρωποι που είναι αδαείς, που κρίνουν πρώτα πριν ερευνήσουν». Όπως παραδέχτηκε η ίδια, στο παρελθόν αυτή η στάση τη στενοχωρούσε βαθιά. «Με ενοχλούσε πολύ, γιατί σκεφτόμουν “δεν μπορώ να πιστέψω ότι είναι τόσο χαζοί. Δεν το πιάνουν. Δεν καταλαβαίνουν”».

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