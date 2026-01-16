search
16.01.2026 10:29

Δάφνη Καραβοκύρη: «Μεγάλωσα χωρίς τη μητέρα μου, απομακρύνθηκε στην τρυφερότερη ηλικία μου» (Video)

16.01.2026 10:29
dafni-karavokiri-new

Στην πολυετή απουσία της μητέρας της από τη ζωή της αναφέρθηκε η Δάφνη Καραβοκύρη, επισημαίνοντας ότι εκείνη απομακρύνθηκε σε μια ηλικία πολύ κρίσιμη κι ευαίσθητη για την ίδια.

Σε συνέντευξη που παραχώρησε στην εκπομπή «Status», τόνισε ότι η διάγνωση της μητέρας της με διπολική διαταραχή σε συνδυασμό με τον καρκίνο που αντιμετώπισε ήταν οι βασικοί λόγοι που για χρόνια οι δυο τους δεν είχαν επαφές. Οι δυο τους ήρθαν ξανά κοντά, τα τελευταία τρία χρόνια, με τη δημοσιογράφο να υπογραμμίζει ότι σε εκείνη την ηλικία ήταν δύσκολο να συναισθανθεί το βάρος των δυσκολιών που αντιμετώπιζε τότε η μητέρα της.

«Θα μοιραστώ κάτι πολύ προσωπικό δικό μου, το οποίο δεν το έχω πει ποτέ. Αλλά θεωρώ ότι αν το ακούσει έστω και ένας και βοηθηθεί είναι σπουδαίο. Εγώ μεγάλωσα χωρίς τη μητέρα μου, μεγάλωσα με τον μπαμπά μου. Τη μαμά μου τη βρήκα πρόσφατα, τα τελευταία 3 χρόνια, στα 35 μου από τα 14. Απομακρύνθηκε στην τρυφερότερη ηλικία. Η γυναίκα αντιμετώπιζε πολλά θέματα υγείας. Είναι διαγνωσμένη με διπολική διαταραχή, έχει περάσει τρεις καρκίνους, είναι ένας ταλαιπωρημένος άνθρωπος, τον οποίο δεν μπορείς να συναισθανθείς όταν είσαι μικρός, ούτε να στηρίξεις, ούτε να βοηθήσεις» τόνισε.

Η απουσία αυτή, ωστόσο, της μητέρας από ένα κορίτσι στην εφηβεία είχε αντίκτυπο τόσο στη διαμόρφωση της προσωπικότητάς της όσο και στις επιλογές που έκανε στις προσωπικές της σχέσεις.

«Όλα αυτά τα χρόνια, η επιλογή των συντρόφων μου γίνονταν με βάση τα γονεϊκά πρότυπα που είχα γνώριμα. Την απουσία μιας μαμάς. Το τρυφερό και φροντιστικό κομμάτι, δεν το είχα. Επέλεγα τους συντρόφους μου με αυτό να υπερθεματίζεται, άρα να βλέπω άλλα πράγματα, με τα οποία δεν είχα καμία σχέση. Είχα πολύ μεγάλη ανάγκη από αγάπη και φροντίδα. Ήταν μοτίβο. Πάντα τα κριτήρια ήταν αγάπη και φροντίδα, γιατί δεν τα πήρα από τη μαμά μου».

Περιγράφοντας, τέλος, τα συναισθήματα που ένιωσε μετά την επανασύνδεση με τη μητέρα της τονίζει ότι πλέον αυτό που νιώθει είναι απέραντη αγάπη αλλά και πικρία για το γεγονός ότι ήταν απούσα τόσα χρόνια.

«Όταν ξαναβρεθήκαμε, δεν ήταν μια στιγμή. Υπήρξε μια οικογενειακή υποχρέωση που μας έφερε κοντά και ένιωσα καλύτερα να την πλησιάσω. Με πλησίασε και εκείνη. Την αγάπησα παράφορα, στεναχωριέμαι πάρα πολύ που έλειπε τόσα χρόνια από τη ζωή μου» ανέφερε.

