Μάικλ Βαρτάν: Αγνώριστος στα 57 του ο ηθοποιός του «Alias»

Σοκαριστική είναι η αλλαγή στην εμφάνιση του Michael Vartan, του ηθοποιού που είχε γίνει ευρέως γνωστός από τη συμμετοχή του στην επιτυχημένη σειρά «Alias» στο πλευρό της Jennifer Garner.

Ο ηθοποιός που, πλέον, απέχει από τις παραγωγές του Χόλιγουντ, έδειχνε εντελώς διαφορετικός από το γνώριμο look του, ξανθού, λεπτού και άκρως γοητευτικού άντρα που τον καθιέρωσε ως καρδιοκατακτητή της μικρής οθόνης.

Ο 57χρονος ηθοποιός απαθανατίστηκε τη Δευτέρα (12/1) να κάνει τα ψώνια του σε σούπερ μάρκετ του Λος Άντζελες, φορώντας καπέλο των L.A. Kings, φούτερ της Formula 1, μπλε φόρμα και λευκά αθλητικά παπούτσια, ενώ είχε αφήσει γκρίζα γενειάδα.

Ο Michael Vartan έχει επιλέξει να κρατά χαμηλό προφίλ, ενώ η τελευταία του κινηματογραφική εμφάνιση ήταν το 2017 στην ταινία «Small Town Crime». Το 2018 συμμετείχε ως guest σε επεισόδιο της σειράς «God Friended Me».

Παρά την απομάκρυνσή του από την υποκριτική, διατηρεί φιλικές σχέσεις με πρώην συμπρωταγωνιστές του, ενώ ο ηθοποιός παραμένει επίσης σε επαφή με την Ντρου Μπάριμορ, με την οποία είχε συμπρωταγωνιστήσει στην ταινία «Never Been Kissed».

