16.01.2026
LIFESTYLE

16.01.2026

Εύη Βατίδου: Η on air ενόχλησή της με ρεπόρτερ – «Ερώτηση ήταν αυτό που μου έκανες τώρα;» (Video)

16.01.2026
vatidou-new

Σε κοσμικό event παραβρέθηκε η Εύη Βατίδου το βράδυ της Πέμπτης (15/1) η οποία κλήθηκε να απαντήσει για την έντονη ενασχόλησή της, το τελευταίο διάστημα, με το Tiktok.

«Δεν κάνω live στο TikTok για να περάσει η ώρα μου. Πιστεύω στον αλγόριθμο της πλατφόρμας και θέλω να αυξήσω το κοινό μου, να δω πού θα πάει όλο αυτό. Στα social media επικοινωνείς με τους ανθρώπους και αυτό έχει ενδιαφέρον, γιατί περιμένεις να δεις και το feedback» δήλωσε αρχικά, ενώ δεν έκρυψε την ενόχλησή της σχετικά με τη διατύπωση ερώτησης που δέχτηκε.

«Ερώτηση ήταν αυτό που μου έκανες τώρα ή κατάθεση ψυχής;» είπε σε αυστηρό τόνο, ενώ στη συνέχεια, το πρώην μοντέλο κλήθηκε να απαντήσει για το περιστατικό με την κλήση στην Άμεση Δράση, όταν η ίδια δεν ήξερε πώς να καλέσει το 100…

«Αυτό ήταν πλάκα τώρα που με ρώτησες; Τι θες να απαντήσω πάνω σε αυτό; Αν ξέρω να παίρνω το 100; Προφανώς ξέρω» απάντησε, χωρίς να κρύβει τον εκνευρισμό της.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

O Γεραπετρίτης φτιάχνει ατζέντα ενόψει της συνάντησης Μητσοτάκη – Ερντογάν: «Θα έρθει και η επέκταση των χωρικών υδάτων» 

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Οι βρετανοί οδηγοί που στρέφονται στα ηλεκτρικά οχήματα προτιμούν το… πράσινο χρώμα

ΕΛΛΑΔΑ

Έκλεψε αρώματα αξίας χιλιάδων ευρώ από κατάστημα στο αεροδρόμιο «Μακεδονία»

ΕΛΛΑΔΑ

«Μισή» συγγνώμη Ανεστίδη για τη χυδαία επίθεση σε Μητσοτάκη: «Ήταν εκ παραδρομής» – Επιμένει να πάει Μαξίμου

ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Ταξιδιωτική οδηγία του Φόρεϊν Όφις για τουλάχιστον 18 χώρες της Μέσης Ανατολής – Ανάμεσά τους και η Κύπρος

LIFESTYLE

Γιώργος Κιμούλης: «Σε αυτή τη ζωή δεν έχουμε έρθει για να είμαστε ευτυχισμένοι» (Video)

LIFESTYLE

Μεσσαροπούλου για Καραβάτου: «Βάλε AI να μιλήσει, καλύτερα θα τα πει» (Video)

ΕΛΛΑΔΑ

Σάλος με τα υβριστικά σχόλια Ανεστίδη για Μητσοτάκη μπροστά στους δημοσιογράφους - Δεν παίρνει τίποτα πίσω

LIFESTYLE

Αιμίλιος Χειλάκης: «Το νέο έτος με βρήκε με ένα πρόβλημα υγείας - Είναι πολύ δύσκολη χρονιά» (Video)

ΕΛΛΑΔΑ

Παγκράτι: Καθίζηση του οδοστρώματος σε κεντρικό δρόμο, «ρούφηξε» κολώνα φωτισμού - Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις (photos/videos)

