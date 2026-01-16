Εύη Βατίδου: Η on air ενόχλησή της με ρεπόρτερ – «Ερώτηση ήταν αυτό που μου έκανες τώρα;» (Video)

Σε κοσμικό event παραβρέθηκε η Εύη Βατίδου το βράδυ της Πέμπτης (15/1) η οποία κλήθηκε να απαντήσει για την έντονη ενασχόλησή της, το τελευταίο διάστημα, με το Tiktok.

«Δεν κάνω live στο TikTok για να περάσει η ώρα μου. Πιστεύω στον αλγόριθμο της πλατφόρμας και θέλω να αυξήσω το κοινό μου, να δω πού θα πάει όλο αυτό. Στα social media επικοινωνείς με τους ανθρώπους και αυτό έχει ενδιαφέρον, γιατί περιμένεις να δεις και το feedback» δήλωσε αρχικά, ενώ δεν έκρυψε την ενόχλησή της σχετικά με τη διατύπωση ερώτησης που δέχτηκε.

«Ερώτηση ήταν αυτό που μου έκανες τώρα ή κατάθεση ψυχής;» είπε σε αυστηρό τόνο, ενώ στη συνέχεια, το πρώην μοντέλο κλήθηκε να απαντήσει για το περιστατικό με την κλήση στην Άμεση Δράση, όταν η ίδια δεν ήξερε πώς να καλέσει το 100…

«Αυτό ήταν πλάκα τώρα που με ρώτησες; Τι θες να απαντήσω πάνω σε αυτό; Αν ξέρω να παίρνω το 100; Προφανώς ξέρω» απάντησε, χωρίς να κρύβει τον εκνευρισμό της.

