Πρώτη σε τηλεθέαση η… λογική την Τετάρτη(10/6)

Περιμένατε κάτι διαφορετικό στο χθεσινό τηλεβαρόμετρο; Από την ΕΡΤ2Σπορ μεταδόθηκε ο τέταρτος τελικός της GBL από τον οποίο ως εκείνη τη στιγμή κρίνονταν «τα πάντα όλα». Επομένως ήταν λογικό η απευθείας μετάδοση του ματς να συγκεντρώσει τους περισσότερους τηλεθεατές από κάθε άλλο πρόγραμμα της ημέρας, ίσως ακόμα και από την prime time τριάδα μυθοπλασίας του Alpha.

Πάντως δεύτερη επιλογή και με επίδοση εμφανώς επηρεασμένη από τον ανταγωνισμό– δηλαδή την απευθείας μετάδοση του αγώνα μπάσκετ- ήταν η σειρά «Να μ’ αγαπάς» και γενικότερα η κατάταξη των «συνήθη υπόπτων» δεν άλλαξε παρα μόνον οι τηλεθεαματικότητες τους, προς τα κάτω.

Στα υπόλοιπα «σκαλοπάτια» της κλίμακας Nielsen επίσης δεν υπήρξαν δραματικές αλλαγές. Για μια ακόμη φορά δεν πλασαρίστηκε κάποιο κεντρικό δελτίο ειδήσεων εκ των Mega, Alpha ή Star που συνήθως δηλώνουν παρουσία, και ίσως αυτό να οφείλεται αφενός στον κατακερματισμό του τηλεοπτικού κοινού στις συνήθειες τηλεθέασης του αλλά και στην σταθμισμένη κόπωση από την υπερπληροφόρηση που δέχεται. Οκτώ στους δέκα Έλληνες δηλώνουν ότι νιώθουν «πνιγμένοι» από τον όγκο των ειδήσεων και των πληροφοριών που λαμβάνουν καθημερινά, σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα της Focus Bari για την Ένωση Δημοσιογράφων- Ιδιοκτητών Περιοδικού Τύπου.

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