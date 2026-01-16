Λάκης Γαβαλάς για Άννα Βίσση: «Μου έγραψε ότι τη χρησιμοποιώ για να γίνω διάσημος» (Video)

Για την «κόντρα» που είχε δημιουργηθεί ανάμεσα στον ίδιο και την Άννα Βίσση μίλησε ο Λάκης Γαβαλάς όταν με αφορμή μια αυστηρή κριτική που έκανε για τις στυλιστικές της επιλογές στην τελευταία της συναυλία στο Καλλιμάρμαρο, δέχτηκε ένα μήνυμα από την ίδια στο οποίο του εξέφρασε την έντονη ενόχλησή της.

Καλεσμένος στην εκπομπή του Φάνη Λαμπρόπουλου, ο σχεδιαστής -ερωτηθείς σχετικά- τόνισε ότι εξακολουθεί να θαυμάζει την Άννα Βίσση τόσο ως άνθρωπο όσο και ως καλλιτέχνιδα, επισημαίνοντας ότι πλέον διστάζει να ασκεί κριτική, καθώς-όπως αποκάλυψε- σε εκείνο το μήνυμα η τραγουδίστρια τον είχε κατηγορήσει ότι χρησιμοποιεί το όνομά της για να γίνει διάσημος.

«Δεν τσακώθηκα με τη Βίσση, έκανα μία κριτική και τώρα κρατιέμαι για να μην κάνω κι άλλη, γιατί τώρα θα ήταν πολύ πιο έντονη και πολύ πιο προσωπική. Ο σχεδιαστής την ταλαιπωρούσε με αυτό που την έβαλε να φοράει. Η Άννα είναι μια θεά, τραγουδάει υπέροχα, είναι φανταστική, τώρα πια δεν μου λείπει γιατί την ακούω παντού, παίζει σε όλα τα ραδιόφωνα και καλά κάνει, γιατί είναι άξια. Εικόνα δεν θέλω να έχω, γιατί δεν θέλω να με χρησιμοποιούν για την κριτική μου που είναι πάντα άρτια. Αυτό μου το έχει κάνει η βαθιά γνώση που έχω για τα ρούχα» είπε αρχικά ο Λάκης Γαβαλάς και πρόσθεσε:

«Δεν αμφισβήτησα ποτέ το άτομο Άννα Βίσση. Κι ο Σώτης Βολάνης μου αρέσει αλλά δεν μπορώ να πω ότι μου αρέσει το ντύσιμό του. Δεν θέλω να θεωρεί κάποιος πως τον χρησιμοποιώ… όπως μου το έγραψε και η ίδια η Άννα Βίσση, ότι την χρησιμοποιώ για να γίνω διάσημος… αυτό φυσικά δεν ήταν δικό της και ξέρω ακριβώς ποιανού είναι. Εγώ την αγαπώ μέσα μου βαθιά και το ξέρει. Τώρα το επιφανειακό δεν με ενδιαφέρει»

