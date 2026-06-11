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11.06.2026 21:31

Ο Τζέικομπ Ελόρντι ξεσπά σε θαυμαστή του στην Ιαπωνία: «Μην με αγγίζεις, μπρο» (Video)

11.06.2026 21:31
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Ο Τζέικομπ Ελόρντι ξέσπασε θυμωμένα σε έναν θαυμαστή του στην Ιαπωνία, ο οποίος πλησίασε πολύ τον ηθοποιό ελπίζοντας να βγάλει μια selfie.

Το βίντεο της συνάντησης με τον θαυμαστή έχει κοινοποιηθεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το οποίο δείχνει τον σταρ του “Euphoria” να φαίνεται ταραγμένος έξω σε έναν πολυσύχναστο δρόμο νωρίτερα αυτή την εβδομάδα.

«Τι γίνεται, αρχηγέ;» χαιρέτησε ο θαυμαστής τον 28χρονο έξω από ένα εστιατόριο, ενώ ακουμπούσε το χέρι του στην πλάτη του Ελόρντι.

«Μην με αγγίζεις, μπρο», ακούγεται να απαντά ο Ελόρντι.

Ο θαυμαστής αργότερα αποκάλυψε ότι ήταν ο Οτάβιο Μπιτενκούρ όταν δημοσίευσε βίντεο από τη συνάντηση στη σελίδα του στο Instagram με τη λεζάντα «Ήθελα απλώς μια φωτογραφία με τον αρχηγό» μαζί με ένα emoji με θλιμμένο πρόσωπο.

Το βίντεο που έγινε πλέον viral έχει πυροδοτήσει μια διαδικτυακή συζήτηση. Ενώ ορισμένοι θαυμαστές υπερασπίστηκαν το δικαίωμα του Ελόρντι στην ιδιωτικότητα και τα προσωπικά όρια, άλλοι θεώρησαν ότι η απότομη απάντησή του ήταν αδικαιολόγητη.

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