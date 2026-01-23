search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23.01.2026 20:03
LIFESTYLE

23.01.2026 19:34

Τζέικομπ Ελόρντι: Μετά την υποψηφιότητα για Όσκαρ ανέβηκαν οι μετοχές του – Δεύτερο φαβορί για τον νέο Τζέιμς Μποντ  

23.01.2026 19:34
jacob elordi 88- new

Ανέβηκε θέσεις ο Τζέικομπ Ελόρντι στη λίστα υποψηφίων για τον ρόλο του επόμενου Τζέιμς Μποντ, μετά την αποχώρηση του Ντάνιελ Κρεγκ, αφού ανακοινώθηκε η υποψηφιότητά του για Όσκαρ.

Ο Αυστραλός ηθοποιός έχει πλέον ανέβει στη δεύτερη θέση των φαβορί, σύμφωνα με αποδόσεις στοιχηματικών εταιρειών.

Την ίδια ώρα, η Amazon Prime Video προχωρά σταδιακά στη συγκρότηση της νέας δημιουργικής ομάδας του εμβληματικού franchise. Τη σκηνοθεσία της πρώτης ταινίας Μποντ που θα παραχθεί από τον τεχνολογικό κολοσσό αναλαμβάνει ο πολυβραβευμένος και υποψήφιος για Όσκαρ, Ντενί Βιλνέβ. Ωστόσο, ο ηθοποιός που θα ενσαρκώσει τον θρυλικό πράκτορα 007 δεν έχει ακόμη ανακοινωθεί, με τις φήμες να πληθαίνουν γύρω από νεαρούς και καταξιωμένους πρωταγωνιστές του Χόλιγουντ.

«Ψηλός, όμορφος και μυστηριώδης, έτσι είναι ο Τζέιμς Μποντ»

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της Metro, η άνοδος του Ελόρντι στις στοιχηματικές αποδόσεις συνδέεται άμεσα με την πρώτη του υποψηφιότητα για Όσκαρ, χάρη στην ερμηνεία του ως «Το Πλάσμα» στη νέα κινηματογραφική μεταφορά του «Φρανκενστάιν» της Μαίρης Σέλεϊ, σε σκηνοθεσία Γκιγιέρμο ντελ Τόρο.

Εκπρόσωπος της στοιχηματικής εταιρείας Paddy Power δήλωσε χαρακτηριστικά: «Ψηλός, όμορφος και μυστηριώδης – στοιχεία που ταιριάζουν απόλυτα στον Τζέιμς Μποντ. Ο Τζέικομπ Ελόρντι πληροί πολλά από τα κριτήρια και γι’ αυτό είναι το δεύτερο φαβορί μας για τον ρόλο».

Η ίδια πηγή υπενθύμισε ότι ο τελευταίος Αυστραλός που ενσάρκωσε τον Μποντ ήταν ο Τζορτζ Λέιζενμπι στην ταινία «Στην Υπηρεσία της Αυτού Μεγαλειότητος» το 1969, σημειώνοντας πως «ίσως έχει καθυστερήσει αρκετά να δούμε ξανά έναν Αυστραλό στον ρόλο».

Παρά το αυξημένο ενδιαφέρον γύρω από το όνομά του, το απόλυτο φαβορί παραμένει ο Κάλουμ Τέρνερ. Παράλληλα, κυκλοφορούν ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες περί πιθανής συνάντησης του Ελόρντι με τον Ντενί Βιλνέβ, αν και μέχρι στιγμής οι δύο τους δεν έχουν συνεργαστεί.

Σε κάθε περίπτωση, η υποψηφιότητα για Όσκαρ σηματοδοτεί ένα νέο κεφάλαιο στην καριέρα του Τζέικομπ Ελόρντι και τον τοποθετεί ξεκάθαρα στο προσκήνιο της συζήτησης για τον επόμενο Τζέιμς Μποντ, καθιστώντας τον ισχυρό διεκδικητή για να γίνει ο δεύτερος Αυστραλός ηθοποιός που θα φορέσει το κοστούμι του 007.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23.01.2026 20:00
samaras 6654- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αντώνης Σαμαράς για Σήφη Βαλυράκη: «Ήταν δημοκράτης και πατριώτης – Και ο πατριωτισμός ενώνει»

kakokairia ano glyfada 7765- new
ΕΛΛΑΔΑ

Ρεκόρ βροχόπτωσης σε 9 σταθμούς του Meteo στην Αττική κατά την πρόσφατη κακοκαιρία

viasmos
ΚΟΣΜΟΣ

Πρώην δημοτικός σύμβουλος στη Βρετανία παραδέχθηκε πως νάρκωνε και βίαζε την πρώην σύζυγό του

