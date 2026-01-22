Με 24ωρη νοσοκόμα στο σπίτι ζει πλέον ο Φιλ Κόλινς – «Ό,τι μπορούσε να πάει στραβά μαζί μου, πήγε»

Ο Φιλ Κόλινς μίλησε ανοιχτά για τα πρόσφατα προβλήματα υγείας που αντιμετώπισε, αποκαλύπτοντας ότι έχει 24ωρη φροντίδα από νοσοκόμα.

Ο Βρετανός ροκ σταρ είπε ότι «ό,τι μπορούσε να πάει στραβά μαζί του, όντως πήγε στραβά μαζί του» τα τελευταία χρόνια.

Ο πρώην frontman των Genesis, ο οποίος γίνεται 75 ετών στις 30 Ιανουαρίου, μιλούσε στη Βρετανίδα παρουσιάστρια Zoe Ball για το τελευταίο μέρος της σειράς podcast του BBC «Eras» σχετικά με την λαμπρή καριέρα του.

Coming soon… Zoe Ball sits down with Phil for an exclusive new interview, reflecting on his iconic career through its era-defining chapters covering the past 6 decades.



📸 Will Ireland, Courtesy of Concord Music Group pic.twitter.com/pwONaovpDW — Phil Collins (@PhilCollinsFeed) January 19, 2026

Είπε ότι έχει υποβληθεί σε πέντε επεμβάσεις στο γόνατό του. «Μπορώ να περπατήσω, αν και με βοήθεια», είπε.

«Έχω μια νοσοκόμα που εργάζεται 24 ώρες το 24ωρο για να βεβαιώνεται ότι παίρνω τα φάρμακά μου όπως πρέπει», είπε ο Κόλινς, ο οποίος έγινε διάσημος για πρώτη φορά τη δεκαετία του 1970.

«Είχα προβλήματα με το γόνατό μου, είχα όλα όσα θα μπορούσαν να πάνε στραβά, όντως πήγαν στραβά. Με κορόιδεψαν στο νοσοκομείο και τα νεφρά μου άρχισαν να υπολειτουργούν», είπε ο τραγουδοποιός, ντράμερ και παραγωγός δίσκων.

«Πιθανότατα να έπινα πολύ, και έτσι τα νεφρά μου είχαν πρόβλημα», πρόσθεσε. «Δεν ήμουν από εκείνους τους τύπους που έμεναν ξύπνιοι όλη νύχτα πίνοντας. Έπινα κατά τη διάρκεια της ημέρας, αλλά μάλλον είχα πιει πολύ».

«Είναι απλώς ένα από αυτά τα πράγματα που συνέβησαν και με έπιασαν όλα και πέρασα μήνες στο νοσοκομείο».

Ο Κόλινς είπε ότι ήλπιζε να «ξαναβρεί την πλήρη κινητικότητα και την υγεία του», αν και δεν ήταν σίγουρος αν θα μπορούσε ποτέ να ξανακάνει συναυλία – η τελευταία του συναυλία ήταν το 2022.

71-year-old Phil Collins stating that this would be the last Genesis concert, 2022.



The most we can do is to thank him. There will never be another Phil Collins. pic.twitter.com/hjwl09lIIB — 🎸 Rock History 🎸 (@historyrock_) January 21, 2026

Παρά την κακή υγεία του, ο Κόλινς είχε μια θετική νότα. «Δεν θα μπορούσα να ευχηθώ μια πιο ποικίλη και γεμάτη καριέρα», είπε.

Ο Κόλινς έχει μιλήσει στο παρελθόν για την επιδεινούμενη υγεία του. Σε μια συνέντευξη του το 2021, είπε ότι δεν μπορούσε πλέον να παίξει ντραμς. Ο γιος του, Νικ Κόλινς, τον αντικατέστησε στα ντραμς για μια περιοδεία επανένωσης των Genesis, ενώ αυτός παρέμεινε στα φωνητικά.

Έχει υποστεί μια σειρά από κατάγματα όλα αυτά τα χρόνια και το 2015 υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση στην πλάτη, η οποία του άφησε νευρική βλάβη. Το 2017, έπεσε, με αποτέλεσμα να χρειαστεί να χρησιμοποιήσει μπαστούνι για να περπατήσει.

Ο Κόλινς, ο οποίος είναι τρεις φορές διαζευγμένος, είναι πατέρας τεσσάρων άλλων παιδιών εκτός από τον Νικ. Η κόρη του, Λίλι Κόλινς, είναι η πρωταγωνίστρια της επιτυχημένης σειράς του Netflix «Η Έμιλι στο Παρίσι».

Όταν ρωτήθηκε τι του είχε διδάξει η ζωή, ο Κόλινς είπε ότι υπάρχει ένα κομμάτι του εαυτού του «που προσπαθεί να επανορθώσει για πράγματα που είτε έχωπροκαλέσει είτε έχω κάνει τους ανθρώπους να νιώσουν. Ή έχω επηρεάσει τα παιδιά με οποιονδήποτε αρνητικό τρόπο».

Παρ ‘όλα αυτά, πρόσθεσε: «Τα παιδιά μου είναι εκπληκτικά καλά προσαρμοσμένα λαμβάνοντας υπόψη ορισμένα από τα πράγματα που έχουν περάσει. Είμαι πολύ, πολύ περήφανος για όλα αυτά. Όλα έχουν σταθεί μόνα τους και έχουν κάνει αυτό που πιστεύουν».

Η συνέντευξη, της οποίας μια προεπισκόπηση στάλθηκε στα μέσα ενημέρωσης, είναι το πέμπτο και τελευταίο μέρος της σειράς. Μια τηλεοπτική εκδοχή της συνέντευξης θα μεταδοθεί στο BBC στις 31 Ιανουαρίου.

Διαβάστε επίσης:

Λιζ Χάρλεϊ: «Λύγισε» η ηθοποιός στη δίκη κατά των ταμπλόιντ

Γιάννης Μπέζος: «Δεν με ενδιαφέρει να μπω στο Netflix, έχω δει απίστευτες ανοησίες εκεί μέσα» (Video)

Κατερίνα Καινούργιου: «Δεν είμαι και καμιά απεγνωσμένη να γυρίσω να φανώ στην τηλεόραση» (Video)