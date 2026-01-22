search
ΠΕΜΠΤΗ 22.01.2026 18:49
22.01.2026 18:12

Λιζ Χάρλεϊ: «Λύγισε» η ηθοποιός στη δίκη κατά των ταμπλόιντ

22.01.2026 18:12
Liz Hurley

H Βρετανίδα ηθοποιός Ελίζαμπεθ Χάρλεϊ ξέσπασε σε κλάματα σήμερα την ώρα που κατέθετε στο Ανώτατο Δικαστήριο του Λονδίνου, στη δίκη κατά των ταμπλόιντ, τις οποίες κατηγορεί πως τοποθέτησαν μικρόφωνα στα παράθυρα του σπιτιού της.

Η Λιζ Χάρλεϊ, 60 ετών, είναι μεταξύ των επτά διασημοτήτων, μαζί με τον πρίγκιπα Χάρι και τον Έλτον Τζον, που έχουν προσφύγει δικαστικά κατά της Associated Newspapers Ltd (ANL), της ιδιοκτήτριας εταιρείας των Daily Mail και Mail on Sunday, για παραβίαση της ιδιωτικότητάς τους.

Ο Χάρι, ο οποίος κατέθεσε και ο ίδιος χθες μην μπορώντας να κρύψει τη συγκίνησή του, ήταν και σήμερα παρών στο δικαστήριο σε μια ένδειξη «αλληλεγγύης προς τους άλλους ενάγοντες», σύμφωνα με τον εκπρόσωπό του, όπως μεταδίδουν βρετανικά ΜΜΕ.

Η Λιζ Χάρλεϊ, πρώην σύντροφος του ηθοποιού Χιου Γκραντ, δεν μπορούσε να συγκρατήσει τα δάκρυά της και δυσκολευόταν να μιλήσει καθώς εξηγούσε γιατί προσέφυγε στη δικαιοσύνη, με τη νομική δράση της να αφορά 15 άρθρα τα οποία δημοσιεύτηκαν το διάστημα μεταξύ 2002 και 2011 από τις εφημερίδες Daily Mail και Mail on Sunday – απαντώντας σε ερωτήσεις του συνηγόρου του ομίλου ANL.

«Υπήρχαν μικρόφωνα στο περβάζι του παραθύρου στην τραπεζαρία μου… Με άκουγαν», είπε η ηθοποιός στο δικαστήριο, χαρακτηρίζοντας αυτές τις «εισβολές» του Τύπου «βαθιά τραυματικές».

«Οι παράνομες ενέργειες της Mail σε βάρος μου περιλαμβάνουν την παρακολούθηση των σταθερών γραμμών μου και την απευθείας καταγραφή των τηλεφωνικών συνομιλιών μου, όπως και την παράνομη τοποθέτηση μικροφώνων στα παράθυρα της οικίας μου», εξηγεί η ίδια στη γραπτή δήλωσή της.

Κατηγορεί επίσης αυτές τις ταμπλόιντ πως «έκλεψαν» ιατρικές πληροφορίες που την αφορούσαν, όταν ήταν έγκυος στον γιο της Ντέμιαν και «άλλα τερατώδη και συγκλονιστικά πράγματα».

Η ηθοποιός υποστηρίζει πως δημοσιογράφοι του ANL πλήρωσαν ιδιωτικούς ερευνητές για να συγκεντρώσουν παράνομα πληροφορίες. «Είναι αποκρουστικό, ταπεινωτικό, εξευτελιστικό», σχολίαζε στην κατάθεσή της.

Το ANL απορρίπτει το σύνολο των κατηγοριών των εναγόντων, που αφορούν συνολικά περισσότερα από 50 άρθρα, τα οποία δημοσιεύτηκαν το διάστημα μεταξύ 1993-2018, χαρακτηρίζοντάς τις «παράλογες».

Όπως ο πρίγκιπας Χάρι, η Λιζ Χάρλεϊ έχει ήδη δικαιωθεί σε δίκες σε βάρος άλλων βρετανικών ταμπλόιντ για παραβίαση της ιδιωτικότητάς της. Το 2017 επιδικάστηκε αποζημίωση υπέρ της και το δικαστήριο απαίτησε από την ιδιοκτήτρια εταιρεία της Daily Mirror, MGN, να ζητήσει συγγνώμη για τηλεφωνική πειρατεία.

ΠΕΜΠΤΗ 22.01.2026 18:48
