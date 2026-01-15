Nέα δικαστική μάχη για τον πρίγκιπα Χάρι: Επιστρέφει στο Λονδίνο για να καταθέσει σε δίκη κατά της Daily Mail

Ο πρίγκιπας Χάρι, που έχει εμπλακεί σε δικαστική διαμάχη εναντίον των ταμπλόιντ, θα καταθέσει την 22α Ιανουαρίου ενώπιον της βρετανικής δικαιοσύνης, σε μια δίκη κατά του εκδότη της Daily Mail, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα της ακροαματικής διαδικασίας, το οποίο περιήλθε σήμερα στη γνώση του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων (AFP).

Ο μικρότερος γιος του βασιλιά Καρόλου, όπως και άλλα έξι διάσημα πρόσωπα, μεταξύ αυτών ο τραγουδιστής Έλτον Τζον και η ηθοποιός Ελίζαμπεθ Χάρλεϊ, έχουν προσφύγει στη δικαιοσύνη κατά του ομίλου Associated Newspapers Limited (ANL), τον οποίο κατηγορούν ότι απέκτησε πληροφορίες σχετικά με την ιδιωτική ζωή τους με παράνομο τρόπο.

Le prince Harry va témoigner dans un nouveau procès contre la presse tabloïd à Londreshttps://t.co/IwQWnhI6bC pic.twitter.com/c1CC0D7aBx — BFM (@BFMTV) January 15, 2026

Η δίκη, που αναμένεται να διαρκέσει εννέα εβδομάδες, θα ξεκινήσει τη Δευτέρα ενώπιον του Ανώτατου Δικαστηρίου του Λονδίνου.

Ο πρίγκιπας έχει αναλάβει νομική δράση κατά διαφόρων ταμπλόιντ τα τελευταία χρόνια και αυτή η δίκη αναμένεται να είναι η τελευταία στο πλαίσιο της «δικαστικής σταυροφορίας» του κατά του πανίσχυρου σκανδαλοθηρικού Τύπου της Βρετανίας.

Ο Χάρι, ο οποίος ζει στην Καλιφόρνια μαζί με τη σύζυγό του Μέγκαν και τα δύο παιδιά τους, αναμένεται να παραστεί στο δικαστήριο τις δύο πρώτες ημέρες της δίκης, κατόπιν θα καταθέσει στην ακροαματική διαδικασία της 22ας Ιανουαρίου, το πρωί και το απόγευμα.

Prince Harry to Testify Next Thursday in Nine-Week Trial Accusing Daily Mail Publisher of Installing Listening Devices in Carshttps://t.co/x9rPJXSROQ pic.twitter.com/yWttd9bNXN — Britannia Daily (@BritanniaDailyy) January 15, 2026

Ο Έλτον Τζον αναμένεται να καταθέσει την 5η Φεβρουαρίου, σύμφωνα με το σχέδιο του προγράμματος.

Οι επτά διασημότητες κατηγορούν τον εκδοτικό οίκο της Daily Mail και της Mail on Sunday ότι χρησιμοποίησαν ιδιωτικούς ντετέκτιβ για να εγκαταστήσουν συσκευές ακρόασης στα οχήματά τους και τις οικίες τους, ότι άκουγαν και κατέγραφαν τις τηλεφωνικές συνδιαλέξεις τους, ότι πλήρωσαν αστυνομικούς για να έχουν πρόσβαση σε απόρρητες πληροφορίες, ιδίως το διάστημα μεταξύ 1993-2011, όπως και το 2018.

Η εκδότρια εταιρεία ANL «αρνείται κατηγορηματικά» αυτές τις κατηγορίες, τις οποίες είχε χαρακτηρίσει κατά το παρελθόν «παράλογες».

Θα είναι η δεύτερη φορά που ο 41χρονος πρίγκιπας καταθέτει ενώπιον της δικαιοσύνης στο πλαίσιο της μάχης που δίνει εναντίον των ταμπλόιντ.

Το 2023, είχε δώσει κατάθεση στη δίκη κατά της εκδότριας εταιρείας της Daily Mirror (MGN) κι είχε γίνει το πρώτο μέλος της βασιλικής οικογένειας που κατέθετε ενώπιον της δικαιοσύνης για πάνω από έναν αιώνα.

Τότε, ο όμιλος MGN είχε καταδικαστεί για άρθρα που είχαν προκύψει από την υποκλοπή τηλεφωνικών μηνυμάτων. Ο όμιλος είχε κληθεί να καταβάλει στον Χάρι αποζημίωση ύψους 140.600 στερλινών (162.140 ευρώ).

Πριν από έναν χρόνο, είχε επιτύχει την επιδίκαση αποζημίωσης όπως και τη δήλωση συγγνώμης από τον εκδότη της Sun, που είχε παραδεχθεί πως είχε παραβιάσει την ιδιωτικότητά του.

Ο πρίγκιπας, ο οποίος αποσύρθηκε από τη βασιλική οικογένεια το 2020 μετά την αποχώρησή του από το Ηνωμένο Βασίλειο, δεν αναμένεται να συναντηθεί με τον πατέρα του, βασιλιά Κάρολο, κατά τη διάρκεια της σύντομης παραμονής του στο Λονδίνο.

Οι δυο τους είχαν συναντηθεί τον Σεπτέμβριο, σε ένα σύντομο τετ α τετ, το πρώτο έπειτα από ενάμιση χρόνο.

