O πρίγκιπας Χάρι κέρδισε τη δίκη για τις υποκλοπές από τη Mirror

Ο πρίγκιπας Χάρι κέρδισε αποζημίωση 140.600 στερλινών την Παρασκευή, αφού το Ανώτατο Δικαστήριο του Ηνωμένου Βασιλείου έκρινε ότι υπήρξε θύμα «εκτεταμένου» χακαρίσματος τηλεφώνου από την εφημερίδα Mirror Group (MGN) από το 2006 έως το 2011.

Ο δικαστής έκρινε ότι για 15 άρθρα που δημοσιεύθηκαν για τον πρίγκιπα Χάρι από το MGN χρησιμοποιήθηκαν παράνομες μέθοδοι συλλογής πληροφοριών, όπως η παραβίαση μηνυμάτων τηλεφωνητή και η χρήση ιδιωτικών ερευνητών.

Συνολικά, 33 άρθρα είχαν υποβληθεί προς εξέταση, αλλά ο δικαστής έκρινε ότι «η παραβίαση τηλεφώνου δεν ήταν το μόνο δημοσιογραφικό εργαλείο εκείνη την εποχή».

Ο Δούκας του Σάσεξ μήνυσε τον βρετανικό όμιλο εφημερίδων, ο οποίος εκδίδει τις The Daily Mirror, The Sunday Mirror και Sunday People, μαζί με τρεις άλλους ενάγοντες και ισχυρίστηκε ότι οι δημοσιογράφοι του υπόκλεπταν παράνομα τα φωνητικά του μηνύματα και χρησιμοποίησαν άλλα παράνομα μέσα για μια περίοδο περίπου 15 ετών.

Ο πρίγκιπας Χάρι περιέγραψε τη νίκη του εναντίον του MGN ως «μια μεγάλη μέρα για την αλήθεια, καθώς και για τη λογοδοσία», σε μια δήλωση που διάβασε ο δικηγόρος του Ντέιβιντ Σέρμπορν έξω από το δικαστήριο στο Λονδίνο.

«Το δικαστήριο έκρινε ότι οι παράνομες και εγκληματικές δραστηριότητες πραγματοποιήθηκαν και από τους τρεις τίτλους των εφημερίδων της Mirror Group (The Mirror, The Sunday Mirror και The People) σε συνήθη και ευρέως διαδεδομένη βάση για περισσότερο από μια δεκαετία».

Ο πρίγκιπας Χάρι προέτρεψε την οικονομική ρυθμιστική αρχή, τη Μητροπολιτική Αστυνομία και τις διωκτικές αρχές «να κάνουν το καθήκον τους για το βρετανικό κοινό και να διερευνήσουν την απαγγελία κατηγοριών εναντίον του ομίλου και όσων παραβίασαν το νόμο».

Κάλεσε επίσης για έναν «ελεύθερο και έντιμο Τύπο», στη Μεγάλη Βρετανία και παγκοσμίως, λέγοντας ότι «οτιδήποτε άλλο δηλητηριάζει το πηγάδι ενός επαγγέλματος από το οποίο εξαρτόμαστε όλοι».

Και πρόσθεσε: «Η σημερινή απόφαση είναι δικαιωτική και επιβεβαιωτική. Μου είπαν ότι σκοτώνοντας δράκους θα καείς. Αλλά υπό το πρίσμα της σημερινής νίκης και της σημασίας του να κάνουμε ό,τι χρειάζεται για έναν ελεύθερο και ειλικρινή Τύπο – είναι ένα πολύτιμο τίμημα. «Η αποστολή συνεχίζεται».

Ο πρώτος μάρτυρας βασιλικής οικογένειας μετά από 130 χρόνια

Σε μια περίληψη της απόφασής του, ο δικαστής είπε ότι ο εκδότης άρχισε να υποκλέπτει το τηλέφωνο του πρίγκιπα το 1996 και ότι από το 2006 έως το 2011 η πρακτική «ήταν ακόμα εκτεταμένη εκείνα τα χρόνια» στο MGN, αλλά το τηλέφωνο του πρίγκιπα «χακαρίστηκε μόνο σε μέτριο βαθμό».

Ένας εκπρόσωπος του MGN είπε ότι ο εκδότης χαιρέτισε την απόφαση «που δίνει στην επιχείρηση την απαραίτητη σαφήνεια για να προχωρήσει από γεγονότα που έλαβαν χώρα πριν από πολλά χρόνια», σύμφωνα με την PA Media.

«Όπου σημειώθηκε ιστορική αδικοπραγία, ζητούμε ανεπιφύλακτα συγγνώμη

με πλήρη ευθύνη», πρόσθεσε ο εκπρόσωπος του ομίλου.

Ο πρίγκιπας έγινε το πρώτο ανώτερο μέλος της βρετανικής βασιλικής οικογένειας που κατέθεσε σε δικαστήριο εδώ και περισσότερα από 130 χρόνια, τον περασμένο Ιούνιο.

Τότε, ο πρίγκιπας Χάρι περιέγραψε στην αίθουσα του δικαστηρίου την αγωνία που του προκάλεσε ο Τύπος κατά τη διάρκεια της νιότης του, λέγοντας ότι τα άρθρα που δημοσιεύθηκαν από το MGN έπαιξαν «καταστροφικό ρόλο» στην εφηβεία του.

Η αγωγή είναι μόνο μία από τις πολλές που έχει ασκήσει ο Δούκας του Σάσεξ εναντίον μεγάλων εκδοτών εφημερίδων του Ηνωμένου Βασιλείου, συμπεριλαμβανομένων των News Group Newspapers (NGN) του Ρούπερτ Μέρντοκ και των εκδοτών της Daily Mail Associated Newspapers Limited.

Διαβάστε επίσης:

Στο στόχαστρο του Ισραήλ οι δημοσιογράφοι – Τραυματίστηκε ανταποκριτής του Al Jazeera που είχε χάσει την οικογένειά του

Χωρίς «λευκό καπνό» για τη στρατηγική στη Μέση Ανατολή οι 27

Μαδρίτη: Χριστουγεννιάτικο διάκοσμο απέκτησαν οι… καρχαρίες του ενυδρείου (videos)