LIFESTYLE

15.01.2026 19:55

Ο Τιμοτέ Σαλαμέ ισχυρίζεται ότι ηθοποιός του «Marty Supreme» τον απείλησε στα γυρίσματα: «Δεν θέλεις να τα βάλεις με μένα»

15.01.2026 19:55
Timothée Chalamet

Ο Τιμοτέ Σαλαμέ ισχυρίζεται ότι ένας από τους ηθοποιούς στο “Marty Supreme” τον απείλησε κατά τη διάρκεια μιας ιδιαίτερα έντονης σκηνής.

«Δεν θα πω ποιος, αλλά σε αυτή την σκηνή του μοτέλ, υπάρχουν πολλοί κομπάρσοι… με τους οποίους βρίσκω πραγματικά συναρπαστικό να συνεργάζομαι, αλλά μερικές φορές χρειάζονται πολλά πλάνα για να βγάλω πραγματικά κάτι από αυτούς», είπε ο 30χρονος Σαλαμέ κατά τη διάρκεια μιας συζήτησης με τον 60χρονο Ρόμπερτ Ντάουνι Τζούνιορ την Τετάρτη.

«Και πραγματικά τον φέρνω στα όριά του και προσπαθώ πραγματικά να τον κάνω να θυμώσει μαζί μου. Έλεγα στον [σκηνοθέτη Josh Safdie], “Δεν θυμώνει μαζί μου, δεν θυμώνει μαζί μου”», είπε στο DGA Theater του Λος Άντζελες. «Έκανα άλλη μια λήψη, και μετά ο τύπος είπε, “Ήμουν στη φυλακή για 30 χρόνια. Δεν θέλεις πραγματικά να τα βάλεις μαζί μου. Δεν θέλεις να με δεις θυμωμένο”».

Αστειεύτηκε: «Είπα στον Josh, “Θεέ μου, με ποιον με έχεις απέναντι, φίλε;”»

Στις 11 Ιανουαρίου, ο ηθοποιός κέρδισε τη Χρυσή Σφαίρα του 2026 για τον ρόλο του στην ταινία “Marty Supreme”, η οποία προβάλλεται στους κινηματογράφους. Κέρδισε επίσης το βραβείο Critics Choice στις 4 Ιανουαρίου, γεγονός που τον καθιστά τον επικρατέστερο για να κερδίσει ένα Όσκαρ.

Τοποθετημένο στη Νέα Υόρκη της δεκαετίας του 1950, βασίζεται χαλαρά στον παίκτη πινγκ πονγκ Μάρτι Ράισμαν και πρωταγωνιστεί ο Σαλαμέ ως παίκτης πινγκ πονγκ.

Πρωταγωνιστούν επίσης οι Οντέσα Αζίον, Γκουίνεθ Πάλτροου και Φραν Ντρέσερ.

mitsotakis miran gkilfoil- new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

To γεύμα του Μητσοτάκη με τον σύμβουλο του Τραμπ και έμπιστό του στη FED και την Κίμπερλι Γκιλφόιλ

anestidis
ΕΛΛΑΔΑ

Απρέπεια Ανεστίδη: «Αυτά τα ματσούκια να τα χώσουμε στον κ@@@ του Μητσοτάκη»

nikos-sykas-kypros
ΚΟΣΜΟΣ

Κύπριος: Άρση ασυλίας του βουλευτή Νίκου Σύκα – Ερευνάται για φερόμενο ξυλοδαρμό της συντρόφου του

kyranakis perka 77- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σάλος στη Βουλή από σεξιστικό σχόλιο Κυρανάκη κατά της Πέτης Πέρκα -«Εδώ δεν είναι η κουζίνα σας» – Κόντρα και με Πολάκη

helen mirren 77- new
LIFESTYLE

Έλεν Μίρεν: Γιατί λέει «όχι» στα φίλτρα, στην αιώνια νεότητα και απορρίπτει την… πίεση να νιώθεις πάντα όμορφη

