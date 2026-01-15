search
15.01.2026 14:42

Σελίν Ντιόν: Η συγκινητική ανάρτηση για τα 10 χρόνια από τον θάνατο του συζύγου της

15.01.2026 14:42
dion-new

Τη μνήμη του εκλιπόντος συζύγου της, Ρενέ Ανζελίλ, θέλησε να τιμήσει η Σελίν Ντιόν, με αφορμή τη συμπλήρωση δέκα χρόνων από τον θάνατό του.

Μέσα από μία ανάρτηση που έκανε η τραγουδίστρια την Τετάρτη 14 Ιανουαρίου, κοινοποίησε μία φωτογραφία στην οποία εμφανίζεται ένα πορτρέτο του συζύγου της, τοποθετημένο πάνω σε ένα πιάνο, συνοδεύοντας τη φωτογραφία με ένα τρυφερό κείμενο.

«Αγάπη μου, δέκα χρόνια χωρίς εσένα μοιάζουν σαν μια μέρα, και όμως κάθε μέρα μοιάζει με δεκαετία. Δέκα χρόνια χωρίς την αγκαλιά σου, κι όμως κάθε μέρα νιώθω την αφή σου. Μας λείπεις περισσότερο απ’ όσο μπορούμε να αντέξουμε, αλλά μας δίδαξες να είμαστε δυνατοί. Σε αγαπάμε περισσότερο, κάθε μέρα και κάθε χρόνο» έγραψε.

Η Σελίν Ντιόν και ο Ρενέ Ανζελίλ γνωρίστηκαν όταν εκείνη σε ηλικία 12 ετών πήγε σε ακρόαση στον μουσικό και μάνατζερ. Το πρώτο τους επίσημο ραντεβού έγινε όταν εκείνη ήταν 19, ενώ η σχέση τους έγινε δημόσια μετά τον αρραβώνα τους, το 1993. Οι δυο τους αντρεύτηκαν στις 17 Δεκεμβρίου του 1994 στο Μόντρεαλ. Ο Ρενέ-Σαρλ γεννήθηκε τον Ιανουάριο του 2001, ενώ τα δίδυμα Νέλσον και Έντι ήρθαν στον κόσμο τον Μάιο του 2010. Ο Ανζελίλ πέθανε από καρκίνο του λάρυγγα στις 14 Ιανουαρίου του 2016, δύο μέρες πριν από τα 74α γενέθλιά του.

