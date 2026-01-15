Γλυκερία: «Ξέρω ότι με αγαπούν και με λατρεύουν στο Ισραήλ – Περιμένω με αγωνία να συναντήσω αυτό το τόσο θερμό κοινό» (Video)

Συνέντευξη στην ισραηλινή τηλεόραση παραχώρησε η Γλυκερία, στο πλαίσιο των νέων συναυλιών που έχει προγραμματίσει στο Ισραήλ, επισημαίνοντας ότι περιμένει με αγωνία να συναντήσει το κοινό αυτό που -όπως είπε- είναι τόσο θερμό. Μιλώντας, μάλιστα, στα εβραϊκά είπε: «Θα τα ξαναπούμε σύντομα».

Απόσπασμα της συνέντευξης προβλήθηκε στην εκπομπή «Το Πρωινό».

«Πάντα στη ζωή μου κάνω αυτό που θέλω, γιατί στην ουσία αυτό που θέλω είναι να τραγουδάω. Προσφέρω μουσική και τη φωνή μου στους ανθρώπους που με αγαπάνε. Ξέρω ότι με αγαπάνε και με λατρεύουν στο Ισραήλ. Όπου κι αν πάω εκεί γεμίζουν τα θέατρα και είναι πολύ όμορφο αυτό. Θέλω να πω στο κοινό του Ισραήλ να μην στεναχωριούνται για τη Γλυκερία, γιατί έχει πολλές δυνάμεις. Μέσα από την καρδιά μου να τους ευχηθώ “ειρήνη σε όλους”. Προς τα τέλη Ιανουαρίου θα ξεκινήσω να κάνω εμφανίσεις στο Ισραήλ και περιμένω με αγωνία να συναντήσω το κοινό που είναι τόσο θερμό» ανέφερε, μεταξύ άλλων.

Υπενθυμίζεται ότι λίγους μήνες πριν, ποικίλες αντιδράσεις είχε προκαλέσει η απόφαση της ερμηνεύτριας να εμφανιστεί κανονικά σε προγραμματισμένη συναυλία της στο Ισραήλ διαφοροποιώντας, τότε, τη θέση της από άλλους Έλληνες καλλιτέχνες που είχαν αποσύρει τη συμμετοχή τους, στον απόηχο των δραματικών εξελίξεων στη Γάζα.

Η ίδια χαρακτήρισε άδικη την «επίθεση» που δέχτηκε, επισημαίνοντας ότι δεν τη στήριξαν οι Έλληνες καλλιτέχνες και κάνοντας λόγο για «ανθρωποφαγία», ενώ αναφερόμενη στο Ισραήλ υποστήριξε ότι δεν αποτελεί έναν «γενοκτόνο λαό, καθώς υπάρχουν άνθρωποι εκεί που δεν συμμετέχουν σε καμιά γενοκτονία»…

