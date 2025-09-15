Γλυκερία για τη συναυλία της στο Ισραήλ: «Δεν είναι ομαδικά ένας γενοκτόνος λαός – Ήταν άδικη αυτή η ανθρωποφαγία» (Video)

Την απάντησή της στις ποικίλες αντιδράσεις που προκλήθηκαν λόγω της απόφασής της να εμφανιστεί κανονικά σε προγραμματισμένη εμφάνισή της στο Ισραήλ αναφέρθηκε η Γλυκερία, διαφοροποιώντας, τότε, τη θέση της από άλλους Έλληνες καλλιτέχνες που απέσυραν τη συμμετοχή τους στον απόηχο των δραματικών εξελίξεων στη Γάζα.

Καλεσμένη του Γιώργου Λιάγκα στο «Πρωινό», η τραγουδίστρια ισχυρίστηκε ότι προσπάθησε να ακυρώσει τη συναυλία, ωστόσο, αυτό δεν κατέστη δυνατό, ενώ χαρακτήρισε άδικη την «επίθεση» που δέχτηκε, επισημαίνοντας ότι δεν τη στήριξαν οι Έλληνες καλλιτέχνες.

Έκανε δε, λόγο για «ανθρωποφαγία», ενώ αναφερόμενη στο Ισραήλ υποστήριξε ότι δεν αποτελεί έναν «γενοκτόνο λαό, καθώς υπάρχουν άνθρωποι εκεί που δεν συμμετέχουν σε καμιά γενοκτονία»…

«Οι Έλληνες καλλιτέχνες δεν ήταν υποστηρικτικοί. Ήταν πολύ άδικο όλο αυτό, δεν έπρεπε να είχε συμβεί αυτή η ανθρωποφαγία εναντίον μου, αλλά μέσα μου τους έχω συγχωρήσει, γιατί καταλαβαίνω τους ανθρώπους. Ήταν μια ανειλημμένη υποχρέωση που είχα αναλάβει καιρό, είχα προσπαθήσει να ακυρώσω αυτή τη συναυλία, αλλά μου είπαν ότι δεν γίνεται. Αν τα πράγματα βρουν τη θέση που τους αρμόζει, θα πήγαινα ξανά στο Ισραήλ. Αν είχα επιλογή, δεν θα πήγαινα. Θα το έκανα ξανά υπό προϋποθέσεις» είπε και πρόσθεσε:

«Δεν έχω καταλάβει γιατί έχει γίνει όλο αυτό. Κατανοώ μέχρι ένα σημείο τις αντιδράσεις. Δεν ήθελα να πάρω θέση γιατί στο Ισραήλ πάω 35 χρόνια. Έχω κάνει φίλους εκεί. Πιστεύω ότι σε αυτά τα γεγονότα, υπάρχουν πολλές πλευρές, όλοι κάτι έχουν να πουν. Υπάρχουν άνθρωποι εκεί που δεν συμμετέχουν σε καμία γενοκτονία. Δεν είναι ομαδικά ένας γενοκτόνος λαός. Είναι ένας λαός που περιβάλλεται από άλλους λαούς που δεν έχουν καλύτερα συναισθήματα για αυτούς. Ένας πόλεμος πάντα είναι κάτι πολύ άσχημο, γιατί δεν είναι καλό για καμία πλευρά».

Τέλος, η Γλυκερία ισχυρίστηκε ότι έγιναν προσπάθειες από κάποιους να ακυρωθούν οι καλοκαιρινές της συναυλίες, ωστόσο, η πλειοψηφία του κόσμου τη στήριξε.

«Όλο αυτό το πράγμα έχει μια κατεύθυνση. Η πλειοψηφία των ανθρώπων δεν με έχει αφήσει. Έγιναν προσπάθειες από κάποιους να ακυρώσουν αυτές τις συναυλίες που έκανα το καλοκαίρι. Με επιστολές ζητούσαν από τους διοργανωτές να ακυρώσουν τις συναυλίες. Οι αρχές μας βοήθησαν πολύ σε αυτές τις περιπτώσεις. Κάποια σχόλια με στεναχώρησαν στα social media, και ξέρω ότι μερικοί από αυτούς δεν με έχουν ακούσει ποτέ. Κάποιοι άνθρωποι επηρεάστηκαν χωρίς να είναι υποκινούμενοι. Εγώ δεν υποστηρίζω τον πόλεμο, είμαι άνθρωπος της Ειρήνης, μέσα από τα τραγούδια μου προσπαθούσα να ενώσω τους ανθρώπους» ανέφερε, μεταξύ άλλων.

