Γιώργος Μαζωνάκης: Στο νοσοκομείο η μητέρα του με σοβαρό πρόβλημα υγείας (Video)

Στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων βρέθηκε την Παρασκευή (12/9) ο Γιώργος Μαζωνάκης, προκειμένου να καταθέσει μήνυση κατά μελών της οικογένειάς του για την υπόθεση του εγκλεισμού του στο Δρομοκαΐτειο.

Ειδικότερα, ο Γιώργος Μαζωνάκης κατέθεσε μήνυση για ψευδή κατάθεση και συκοφαντική δυσφήμιση, καθώς στις καταθέσεις συγγενών του περιγράφεται ότι είναι «ψυχικά άρρωστος και επικίνδυνος για τον εαυτό του αλλά και για τρίτους». Μηνύει δε, ως ηθική αυτουργό την αδελφή του Βάσω, με την οποία βρίσκεται σε δικαστική διένεξη για οικονομικής φύσεως αδικήματα και ως φυσικούς αυτουργούς την άλλη του αδελφή, Μαρία, τους γονείς του και μια φίλη τους.

O τραγουδιστής ισχυρίζεται ότι οι συγγενείς του δεν ήταν σε θέση να κρίνουν αν χρήζει ιατρικής βοήθειας, καθώς -όπως και οι ίδιοι φέρονται να παραδέχονται- τον τελευταίο ενάμιση χρόνο δεν είχαν καθημερινή επαφή μαζί του.

Την ίδια στιγμή, όπως αναφέρθηκε στην εκπομπή «Buongiorno», η μητέρα του τραγουδιστή νοσηλεύεται με σοβαρό πρόβλημα υγείας.

«Είναι σοβαρά, νοσηλεύεται έχοντας στο πλευρό της τις κόρες της. Όλα αυτά την ώρα που ο Γιώργος Μαζωνάκης τη μήνυε για συκοφαντική δυσφήμιση» είπε χαρακτηριστικά ο δημοσιογράφος της εκπομπής.

