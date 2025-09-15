search
ΔΕΥΤΕΡΑ 15.09.2025 13:30
search
MENU CLOSE
LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

15.09.2025 12:18

Γιώργος Μαζωνάκης: Στο νοσοκομείο η μητέρα του με σοβαρό πρόβλημα υγείας (Video)

15.09.2025 12:18
mazonakis-mitera-new

Στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων βρέθηκε την Παρασκευή (12/9) ο Γιώργος Μαζωνάκης, προκειμένου να καταθέσει μήνυση κατά μελών της οικογένειάς του για την υπόθεση του εγκλεισμού του στο Δρομοκαΐτειο.

Ειδικότερα, ο Γιώργος Μαζωνάκης κατέθεσε μήνυση για ψευδή κατάθεση και συκοφαντική δυσφήμιση, καθώς στις καταθέσεις συγγενών του περιγράφεται ότι είναι «ψυχικά άρρωστος και επικίνδυνος για τον εαυτό του αλλά και για τρίτους». Μηνύει δε, ως ηθική αυτουργό την αδελφή του Βάσω, με την οποία βρίσκεται σε δικαστική διένεξη για οικονομικής φύσεως αδικήματα και ως φυσικούς αυτουργούς την άλλη του αδελφή, Μαρία, τους γονείς του και μια φίλη τους.

O τραγουδιστής ισχυρίζεται ότι οι συγγενείς του δεν ήταν σε θέση να κρίνουν αν χρήζει ιατρικής βοήθειας, καθώς -όπως και οι ίδιοι φέρονται να παραδέχονται- τον τελευταίο ενάμιση χρόνο δεν είχαν καθημερινή επαφή μαζί του.

Την ίδια στιγμή, όπως αναφέρθηκε στην εκπομπή «Buongiorno», η μητέρα του τραγουδιστή νοσηλεύεται με σοβαρό πρόβλημα υγείας.

«Είναι σοβαρά, νοσηλεύεται έχοντας στο πλευρό της τις κόρες της. Όλα αυτά την ώρα που ο Γιώργος Μαζωνάκης τη μήνυε για συκοφαντική δυσφήμιση» είπε χαρακτηριστικά ο δημοσιογράφος της εκπομπής.

Διαβάστε επίσης:

Χαβιέ Μπαρδέμ: Με παλαιστινιακή κεφίγια στα βραβεία Emmy – Στέλνει νέο μήνυμα για τη Γάζα (Video)

Emmy 2025: Θρίαμβος για «Adolescence» και «The Studio», έγραψε ιστορία ο 15χρονος Owen Cooper – Οι νικητές των βραβείων (Video)

Άννα Βίσση: Γέμισε δυο φορές το Καλλιμάρμαρο – «Μάγεψε» το κοινό και αποθεώθηκε από 130.000 θεατές (Videos)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
tentoglou-karalis
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Παγκόσμιο πρωτάθλημα στίβου: Live η μάχη του Καραλή στον τελικό του επί κοντώ και ο προκριματικός του Τεντόγλου στο μήκος

thessaloniki_dekapentaugoustos
ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ στον Θερμαϊκό – Βρέθηκε πτώμα νεαρού άνδρα κοντά στην περιοχή του Λευκού Πύργου

KKE_SIMAIA_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΚΚΕ: Στις 29-31 Ιανουαρίου το 22ο Συνέδριο του κόμματος – «ΚΚΕ δυνατό, σταθερό σε κάθε δοκιμασία, έτοιμο για τον σοσιαλισμό» το κεντρικό σύνθημα

samaras-new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σαμαράς: «Να αποκαλυφθούν όσοι ενορχήστρωσαν ως ηθικοί αυτουργοί τη σκευωρία της Νοvartis»

antigoni_moumoulidi
ADVERTORIAL

Αυλαία στο Θέατρο Βράχων για την «Αντιγόνη» του Θέμη Μουμουλίδη

Δείτε όλες τις ειδήσεις
anna-vissi-new
LIFESTYLE

Άννα Βίσση στο Καλλιμάρμαρο: Η αναφορά για την 24ωρη λειτουργία των ΜΜΜ – «Πόσοι θα φύγετε σήμερα με μετρό;»

karalis
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στίβου: Οι ελληνικές συμμετοχές την 3η ημέρα - Πότε αγωνίζονται Τεντόγλου και Καραλής

djokovic-oaka-2
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Τζόκοβιτς και Σάκκαρη στο ΟΑΚΑ για να παρακολουθήσουν το Ελλάδα - Βραζιλία στο τένις

laura-koveci
ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Νέα δικογραφία για 6 βουλευτές από την ευρωπαϊκή εισαγγελία

Ippokrateio-fakelaki-lymperiadis (1)
ΕΛΛΑΔΑ

Δημήτρης Λυμπεριάδης: Καταδικάστηκε στο παρελθόν για φακελάκι ο γιατρός – Εκκρεμεί στο Εφετείο η υπόθεσή του

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 15.09.2025 13:30
tentoglou-karalis
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Παγκόσμιο πρωτάθλημα στίβου: Live η μάχη του Καραλή στον τελικό του επί κοντώ και ο προκριματικός του Τεντόγλου στο μήκος

thessaloniki_dekapentaugoustos
ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ στον Θερμαϊκό – Βρέθηκε πτώμα νεαρού άνδρα κοντά στην περιοχή του Λευκού Πύργου

KKE_SIMAIA_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΚΚΕ: Στις 29-31 Ιανουαρίου το 22ο Συνέδριο του κόμματος – «ΚΚΕ δυνατό, σταθερό σε κάθε δοκιμασία, έτοιμο για τον σοσιαλισμό» το κεντρικό σύνθημα

1 / 3