ΣΑΒΒΑΤΟ 16.08.2025 00:15
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

15.08.2025 22:37

Γιώργος Μαζωνάκης από Δρομοκαΐτειο: «Θέλουν να με εξοντώσουν» λέει για την οικογένειά του

15.08.2025 22:37
mazwnakis-adelfi

Σάλο έχει προκαλέσει η εισαγωγή του Γιώργου Μαζωνάκη σε δημόσια ψυχιατρική δομή, μετά από εντολή εισαγγελέα, αφού είχε προηγηθεί αίτημα συγγενικών του προσώπων.

Ο καλλιτέχνης, μιλώντας στον ANT1, υποστηρίζει ότι πρόκειται για μεθοδευμένη προσπάθεια εξόντωσής του από μέλη της οικογένειάς του με τα οποία βρίσκεται σε δικαστική διαμάχη.

«Νιώθω αγανακτισμένος και πικραμένος… Ο εγκλεισμός μου έγινε εν αγνοία μου και χωρίς να καταθέσω», ανέφερε χαρακτηριστικά ο γνωστός τραγουδιστής.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, αστυνομικοί μετέβησαν την Πέμπτη 14/8 στο σπίτι του στα νότια προάστια και τον μετέφεραν στο Δρομοκαΐτειο, το οποίο εκείνη την ημέρα εφημέρευε.

Ο δικηγόρος του, μιλώντας στο Star, τόνισε ότι ο τραγουδιστής «δεν έχει κανένα ψυχιατρικό ζήτημα» και πως αναμένεται να βγει άμεσα, συνεχίζοντας τις εμφανίσεις του τον Σεπτέμβριο στο Fever.

Όπως αποκάλυψε, η οικογένεια του τραγουδιστή δεν έχει επαφή μαζί του εδώ και 2,5 χρόνια, ενώ πρόσφατη προσπάθεια επικοινωνίας με την αδελφή του απορρίφθηκε.

Ο ίδιος συνδέει τον εγκλεισμό με την πρόθεση του Μαζωνάκη να καταθέσει τον Σεπτέμβριο μηνύσεις για «σοβαρά ποινικά αδικήματα κακουργηματικού χαρακτήρα» εις βάρος της αδελφής του.

Όπως εξήγησε ο δικηγόρος του, βάσει νόμου, οποιοσδήποτε πολίτης μπορεί να απευθυνθεί στον εισαγγελέα για να ζητήσει εγκλεισμό συγγενή, εάν θεωρεί ότι είναι επικίνδυνος για τον εαυτό του ή για τρίτους.

Στην προκειμένη περίπτωση, το αίτημα έγινε σε περίοδο αργίας και Σαββατοκύριακου, γεγονός που, όπως είπε, δεν επέτρεψε άμεση διερεύνηση των ισχυρισμών.

Τα ίδια δήλωσε ο δικηγόρος του και στον ΑΝΤ1:

