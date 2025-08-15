Γιώργος Μαζωνάκης από Δρομοκαΐτειο: «Θέλουν να με εξοντώσουν» λέει για την οικογένειά του

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Σάλο έχει προκαλέσει η εισαγωγή του Γιώργου Μαζωνάκη σε δημόσια ψυχιατρική δομή, μετά από εντολή εισαγγελέα, αφού είχε προηγηθεί αίτημα συγγενικών του προσώπων.
Ο καλλιτέχνης, μιλώντας στον ANT1, υποστηρίζει ότι πρόκειται για μεθοδευμένη προσπάθεια εξόντωσής του από μέλη της οικογένειάς του με τα οποία βρίσκεται σε δικαστική διαμάχη.
«Νιώθω αγανακτισμένος και πικραμένος… Ο εγκλεισμός μου έγινε εν αγνοία μου και χωρίς να καταθέσω», ανέφερε χαρακτηριστικά ο γνωστός τραγουδιστής.
Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, αστυνομικοί μετέβησαν την Πέμπτη 14/8 στο σπίτι του στα νότια προάστια και τον μετέφεραν στο Δρομοκαΐτειο, το οποίο εκείνη την ημέρα εφημέρευε.
Ο δικηγόρος του, μιλώντας στο Star, τόνισε ότι ο τραγουδιστής «δεν έχει κανένα ψυχιατρικό ζήτημα» και πως αναμένεται να βγει άμεσα, συνεχίζοντας τις εμφανίσεις του τον Σεπτέμβριο στο Fever.
Όπως αποκάλυψε, η οικογένεια του τραγουδιστή δεν έχει επαφή μαζί του εδώ και 2,5 χρόνια, ενώ πρόσφατη προσπάθεια επικοινωνίας με την αδελφή του απορρίφθηκε.
Ο ίδιος συνδέει τον εγκλεισμό με την πρόθεση του Μαζωνάκη να καταθέσει τον Σεπτέμβριο μηνύσεις για «σοβαρά ποινικά αδικήματα κακουργηματικού χαρακτήρα» εις βάρος της αδελφής του.
Όπως εξήγησε ο δικηγόρος του, βάσει νόμου, οποιοσδήποτε πολίτης μπορεί να απευθυνθεί στον εισαγγελέα για να ζητήσει εγκλεισμό συγγενή, εάν θεωρεί ότι είναι επικίνδυνος για τον εαυτό του ή για τρίτους.
Στην προκειμένη περίπτωση, το αίτημα έγινε σε περίοδο αργίας και Σαββατοκύριακου, γεγονός που, όπως είπε, δεν επέτρεψε άμεση διερεύνηση των ισχυρισμών.
Τα ίδια δήλωσε ο δικηγόρος του και στον ΑΝΤ1:
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.