Στην Ευελπίδων ο Γιώργος Μαζωνάκης – Κατέθεσε μήνυση κατά της οικογένειάς του (Photos)

Στα δικαστήρια βρέθηκε ο Γιώργος Μαζωνάκης, λίγα λεπτά πριν από τις 12 το μεσημέρι της Παρασκευής (12/9), συνοδευόμενος από τον δικηγόρο του, Γιώργο Μερκουλίδη.

Ο τραγουδιστής υπέβαλε μήνυση εναντίον συγγενικών του προσώπων, λίγες εβδομάδες μετά τον εγκλεισμό του στο Δρομοκαΐτειο.

Όπως ενημέρωσε ο Γιώργος Μερκουλίδης, μιλώντας στην εκπομπή «Καλοκαίρι Παρέα» ο Γιώργος Μαζωνάκης μηνύει όλα τα μέλη της οικογένειάς του καθώς και μια οικογενειακή φίλη.

Όπως χαρακτηριστικά είπε «η μήνυση στρέφεται κατά των φυσικών και ηθικών αυτουργών του εγκλεισμού του τραγουδιστή στο δημόσιο ψυχιατρείο», ενώ επισήμανε ότι θα ακολουθήσουν κι άλλες μηνύσεις και αγωγές που αφορούν «ψευδή κατάθεση» και «συκοφαντική διαφήμιση».

«Είναι τραγικό, είναι το χειρότερο πράγμα που μπορεί να συμβεί σε άνθρωπο. Βρίσκεται σε πάρα πολύ δύσκολη θέση. Πρέπει πάνω από όλα να προασπίσει την προσωπικότητά του, την επαγγελματική του υπόσταση και τη φυσική του υπόσταση. Είναι στεναχωρημένος, πικραμένος, αγανακτισμένος. Όλο αυτό που κάνει είναι πολύ δύσκολο και ψυχοφθόρο, αλλά δυστυχώς είναι μονόδρομος γι’ αυτόν» τόνισε.

Διαβάστε επίσης:

Βαρύ πένθος για τον Μάρκο Σεφερλή – «Έπαιζα στο θέατρο μόνο για σένα, για να σε βλέπω να γελάς»

David Lynch: Για 15 εκατ. δολάρια πωλείται το πολυτελές συγκρότημα κατοικιών του

Τζούλια Ρόμπερτς για τα παιδιά της – «Θα μπορούσαμε να θεωρηθούμε από τους πιο αυστηρούς γονείς»