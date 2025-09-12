Γιώργος Μαζωνάκης: Καταθέτει μηνύσεις κατά της οικογένειάς του – «Είναι αγανακτισμένος» λέει ο δικηγόρος του (Video)

Σε μηνύσεις κατά συγγενικών του προσώπων προχωρά ο Γιώργος Μαζωνάκης για τον «παράνομο» -όπως τον χαρακτήρισε ο δικηγόρος του- εγκλεισμό του στο Δρομοκαΐτειο.

Σύμφωνα με τον Γιώργο Μερκουλίδη, η μήνυση στρέφεται κατά των «φυσικών και ηθικών αυτουργών» του εγκλεισμού του τραγουδιστή στο δημόσιο ψυχιατρείο και περιλαμβάνει μέλη της οικογένειας και μια οικογενειακή φίλη.

Μιλώντας στην εκπομπή «Καλοκαίρι παρέα», ο δικηγόρος του Γιώργου Μαζωνάκη επισήμανε ότι θα ακολουθήσουν κι άλλες μηνύσεις και αγωγές που αφορούν «ψευδή κατάθεση» και «συκοφαντική διαφήμιση», ενώ ξεκαθάρισε ότι δεν θα στραφούν κατά των γιατρών παρά τα όποια ζητήματα προέκυψαν.

«Είναι τραγικό, είναι το χειρότερο πράγμα που μπορεί να συμβεί σε άνθρωπο. Βρίσκεται σε πάρα πολύ δύσκολη θέση. Πρέπει πάνω από όλα να προασπίσει την προσωπικότητά του, την επαγγελματική του υπόσταση και τη φυσική του υπόσταση» τόνισε, αναφερόμενος στην ψυχολογική κατάσταση του καλλιτέχνη μετά τον εγκλεισμό.

«Είναι στεναχωρημένος, πικραμένος, αγανακτισμένος. Όλο αυτό που κάνει είναι πολύ δύσκολο και ψυχοφθόρο, αλλά δυστυχώς είναι μονόδρομος γι’ αυτόν» πρόσθεσε, επισημαίνοντας ότι ο τραγουδιστής δεν έχει συμφωνήσει για κάποια νέα συνεργασία, παρά τις προτάσεις που δέχεται.

Στη συνέχεια, τον λόγο πήρε ο Γιώργος Καλλιακμάνης αποκαλύπτοντας ότι στο σπίτι του τραγουδιστή εντοπίστηκε εξάρτημα παρακολούθησης.

«Αν θέλετε ρωτήστε τον Γιώργο, γιατί παλιότερα υπήρξε ένα περιστατικό. Μου ζήτησε τη βοήθειά μου γιατί θεωρούσε ότι κάποιοι τον παρακολουθούν κλπ. Τον βοήθησα κι έγιναν κάποια περιστατικά. Προσπάθησα να επικοινωνήσω μαζί του αλλά δεν τα κατάφερα. Είχα πάει στο σπίτι του Γιώργου. Ο Γιώργος πήρε στα χέρια του τον δέκτη με τον οποίο τον παρακολουθούσαν, οπότε ξέρει αν τον άνοιξε. Εγώ του είπα να τον ανοίξει για να δει ακριβώς. Τον παρακολουθούσαν, βρήκαμε κοριό. Μου ζήτησε βοήθεια και του σύστησα έναν άνθρωπο» είπε μεταξύ άλλων.

«Έίχαν πρόσβαση στις κάμερες του Γιώργου κάποιοι, αυτό γνωρίζω τίποτα άλλο» είπε από την πλευρά του ο δικηγόρος, ερωτηθείς σχετικά.

Διαβάστε επίσης:

Τζούλια Ρόμπερτς για τα παιδιά της – «Θα μπορούσαμε να θεωρηθούμε από τους πιο αυστηρούς γονείς»

Χένρι Κάβιλ: Τραυματίστηκε σοβαρά στα γυρίσματα του «Highlander» – Η παραγωγή θα συνεχιστεί το 2026

Μάργκο Ρόμπι: Έλαμψε στην πρεμιέρα της νέας της ταινίας – Το διάφανο φόρεμα Armani που «μαγνήτισε» τα βλέμματα (Videos/Photos)