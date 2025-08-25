Συνεχίζεται η οικογενειακή αντιπαράθεση της οικογένειας Μαζωνάκη για τον εγκλεισμό του τραγουδιστή στο Δρομοκαΐτειο, καθώς μετά τη νέα επιστολή της οικογένειας, σειρά ήρθε να πάρει η απάντηση από τον δικηγόρο του.

Συγκεκριμένα, ο δικηγόρος του Γιώργου Μαζωνάκη, Γιώργος Μερκουλίδης, μιλώντας στην εκπομπή Live News είπε πως αυτό που πιστεύει η πλευρά του τραγουδιστή είναι πως όλα όσα έγιναν, ενορχηστρώθηκαν από την αδελφή του, Βάσω.

Όπως τόνισε χαρακτηριστικά «αυτό είναι δεδομένο. Τη Δευτέρα που ήμασταν στο Δρομοκαΐτειο και ο Γιώργος αφέθηκε ελεύθερος, ήταν και οι δύο αδελφές εκεί και πίεζαν τους γιατρούς και τους απειλούσαν με μηνύσεις να μην αφεθεί ελεύθερος γιατί κινδυνεύει η ζωή τους.

Εγώ δεν ξέρω καμία απόφαση από δικαστήριο που να είναι υπέρ της αδελφής. Δεν έχει εκδικαστεί κάποια υπόθεση παρά μόνο παλαιότερα κάποια ασφαλιστικά. Εμείς ετοιμάζουμε μηνύσεις κακουργηματικού χαρακτήρα.

Πώς ήξεραν ότι χρήζει νοσηλείας αφού οι ίδιοι είχαν πει πως σπάνια τον έβλεπαν. Οι σχέσεις του Γιώργου με τους γονείς και τις αδελφές του είναι ανύπαρκτες εδώ και δύο χρόνια».

Είχε προηγηθεί η νέα επιστολή της οικογένειας

Ο δικηγόρος του τραγουδιστή απάντησε στην επιστολή της οικογένειας Μαζωνάκη, σύμφωνα με την οποία η Βάσω Μαζωνάκη δεν είχε καμία εμπλοκή στην αίτηση για ακούσια νοσηλεία. Η μητέρα του τραγουδιστή και η αδερφή του Μαρία υποστηρίζουν ότι αυτές που υπέβαλαν την αίτηση, με τη σύμφωνη γνώμη και του πατέρα του.

Η οικογένεια υποστηρίζει ότι το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι η υγεία και η ασφάλεια του Γιώργου Μαζωνάκη και ότι η δράση τους είχε ως μοναδικό σκοπό να προστατεύσουν τον γιο και αδελφό τους.

Ολόκληρη η επιστολή της οικογένειας Μαζωνάκη:

«Στις 4 Αυγούστου 2025, κατατέθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα, σύμφωνα με την διαδικασία που προβλέπει ο νόμος, αίτηση για ακούσια εξέταση. Την αίτηση, την υποβάλλαμε η μητέρα Κλειώ Μαζωνάκη και η αδελφή Μαρία Μαζωνάκη, με τη σύμφωνη γνώμη του πατέρα Μανώλη Μαζωνάκη.

Η μόνη αμέτοχη στην όλη διαδικασία είναι η Βάσω Μαζωνάκη. Δυστυχώς για προφανείς λόγους σκοπιμότητας, επελέγη η στοχοποίηση της. Ώστε να επιχειρηθεί η σύνδεση της αίτησης μας, με υπόθεση αστικής φύσεως. Η οποία μάλιστα είχε απολύτως θετική έκβαση για τη Βάσω Μαζωνάκη. Αφού εξεδόθη ήδη υπέρ της, δικαστική απόφαση, η οποία έκανε δεκτούς τους ισχυρισμούς της.

Επαναλαμβάνουμε με όλη τη δύναμη της ψυχής μας, ότι για εμάς, την οικογένεια του Γιώργου, αξία έχει η υγεία, η ασφάλεια και η ζωή του. Οτιδήποτε άλλο δεν μας αφορά, δεν μας αγγίζει και δεν το προσεγγίζουμε.

Αποτελεί δε, ύψιστη ανάγκη για μια μάνα, να διατηρεί το δικαίωμα να ανησυχεί για το παιδί της. Και όταν το βλέπει να κινδυνεύει να κάνει το παν για να το προστατεύσει».

