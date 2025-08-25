search
25.08.2025 15:21

Νατάσσα Μποφίλιου: «Σήκωσε το γάντι» και απαντά στις προσβολές με… insta story (Photo)

Μπορεί η επιεικώς προσβλητική ανάρτηση του Μάνου Βουλαρίνου για την εμφάνιση της Νατάσσας Μποφίλιου να προκάλεσε σχεδόν πάνδημη κατακραυγή, ωστόσο, φαίνεται ότι η δημοφιλής τραγουδίστρια προτίμησε να έχει τον τελευταίο λόγο – ή, καλύτερα, την τελευταία… φωτογραφία.

Όπως είναι γνωστό, ο κωμικός σχολίασε την εμφάνιση της τραγουδίστριας με μπικίνι, γράφοντας «Πρώτη θέση σε διαγωνισμό κρατήματος αναπνοής». Το body shaming του Βουλαρίνου δέχθηκε σφοδρή κριτική από τους χρήστες των social media, αλλά φαίνεται ότι η Νατάσσα Μποφίλιου αποφάσισε να απαντήσει με τον τρόπο της.

Πώς; Ανέβασε ως insta story άλλη μια φωτογραφία της – από το ίδιο σημείο, με το ίδιο μαγιό, απλώς σε λίγο διαφορετική πόζα. Ενδεχομένως προκαλώντας τους επικριτές της για νέες κακεντρέχειες

