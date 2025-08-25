Αλεξάνδρα Νίκα: Νέες αδημοσίευτες φωτογραφίες από τον γάμο με τον Κωνσταντίνο Αργυρό

Νέα ανάρτηση με φωτογραφίες από τον γάμο της με τον Κωνσταντίνο Αργυρό εκανε η Αλεξάνδρα Νίκα.

Το ζευγάρι τέλεσε τον γάμο του τον Ιούλιο και αυτή τη φορά η νύφη ανέβασε αδημοσίευτες εικόνες από τη γαμήλια δεξίωση.

Το ζευγάρι παντρεύτηκε στις 7 Ιουλίου στον Άγιο Δημήτριο στο Grand Resort, με τη δεξίωση να πραγματοποιείται στο σπίτι της οικογένειας Νίκα, στο Μαύρο Λιθάρι στην Ανάβυσσο.

«Part two» έγραψε στη λεζάντα του post στον λογαριασμό της στο instagram.

Το ζευγάρι μετά τις καλοκαιρικές του δακοπές προετοιμάζεται τώρα για τη βάφτιση του γιου του, που θα γίνει στη Μύκονο την 1η Σεπτεμβρίου.

