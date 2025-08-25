Britney Spears: Ποζάρει ξανά γυμνή και εξομολογείται – «Το μυστικό μου για να επιβιώσω ήταν η άρνηση και πολλά δάκρυα»

Σε μια συγκινητική εξομολόγηση προχώρησε μέσω Instagram η Μπρίτνεϊ Σπίαρς, που τελευταία έχει προκαλέσει ανησυχία στους θαυμαστές της εξαιτίας των αναρτήσεών της.

Η Μπρίτνεϊ Σπίαρς δημοσίευσε αρχικά μια φωτογραφία της στο Instagram όπου εμφανίζεται εντελώς γυμνή, φορώντας μόνο μπότες.

Η 43χρονη τραγουδίστρια πόζαρε σε μια γωνία δωματίου με τα χέρια υψωμένα, αφήνοντας τα ξανθά της μαλλιά να πέφτουν στην πλάτη της.

Δεν πρόσθεσε λεζάντα στη δημοσίευση ούτε επέτρεψε τα σχόλια.

Britney Spears flaunts figure in nothing but knee-high boots after sparking fan concern https://t.co/az9Fo5ibaq pic.twitter.com/Bi12ZHgFwB — Page Six (@PageSix) August 24, 2025

Λίγο μετά ανέβασε ακόμη μια φωτογραφία και πάλι γυμνή.

Στη λεζάντα αυτή τη φορά έγραψε:

«Είμαστε απλά άνθρωποι, τόσο εύθραυστοι και ανθρώπινοι. Τα πιο δύσκολα χρόνια της ζωής μου ήταν εκείνα που οι δυο μου γιοι έλειπαν για τρία χρόνια… Ήμουν αποκομμένη, δεν μπορούσα ούτε να τηλεφωνήσω ούτε να στείλω μήνυμα, και θυμάμαι το σοκ… το μυστικό μου για να επιβιώσω ήταν η άρνηση και πολλά δάκρυα. Είναι περίεργο, εγώ και ο Σαμ ήμασταν παντρεμένοι, αλλά έμοιαζε σχεδόν σαν ψεύτικη απόσπαση προσοχής για να με βοηθήσει να το αντέξω… Λοιπόν, ξέρω ότι θεραπεύομαι, γιατί πεινάω ξανά, σαν παιδί ή μωρό… πεινάω τόσο πολύ που πονάει, και όταν τρώω είναι σαν να τρώω για πρώτη φορά στη ζωή μου… Πιστεύω πως, αν και αγαπούσα το σπίτι μου, μέσα εκεί υπήρχε πάρα πολλή κακοποίηση και τραύμα…

Σήμερα ευχαριστώ τον Ιησού για το φαγητό, νιώθω σαν να λέω στους άλλους ΟΧΙ… να κατέχω το σώμα μου… και να τους αφήνω ΝΑ ΞΕΡΟΥΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ από πού έρχομαι… Η ψυχή μου δεν είχε ξαναζήσει ποτέ έτσι το φαγητό σε όλη μου τη ζωή… τόσο ανόητο και ντροπιαστικό… τώρα θα φάω παγωτό cookies and cream… ο Θεός να σας ευλογεί όλους»

Διαβάστε επίσης:

Κάρμεν Ρουγγέρη: Και αύριο να φύγω από τη ζωή, νιώθω πλήρης και γεμάτη

Κωνσταντίνος Αργυρός – Αλεξάνδρα Νίκα: Τελευταίες λεπτομέρειες για τη βάφτιση του γιου τους στη Μύκονο

Η πρόταση γάμου σε συναυλία των Coldplay και το τρολάρισμα του Chris Martin: «Είναι δική σου σύντροφος ή κάποιου άλλου;»