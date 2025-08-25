search
ΔΕΥΤΕΡΑ 25.08.2025 12:44
search
MENU CLOSE
LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

25.08.2025 12:02

Britney Spears: Ποζάρει ξανά γυμνή και εξομολογείται – «Το μυστικό μου για να επιβιώσω ήταν η άρνηση και πολλά δάκρυα»

25.08.2025 12:02
britney_spers_ap_file2508

Σε μια συγκινητική εξομολόγηση προχώρησε μέσω Instagram η Μπρίτνεϊ Σπίαρς, που τελευταία έχει προκαλέσει ανησυχία στους θαυμαστές της εξαιτίας των αναρτήσεών της.

Η Μπρίτνεϊ Σπίαρς δημοσίευσε αρχικά μια φωτογραφία της στο Instagram όπου εμφανίζεται εντελώς γυμνή, φορώντας μόνο μπότες.

Η 43χρονη τραγουδίστρια πόζαρε σε μια γωνία δωματίου με τα χέρια υψωμένα, αφήνοντας τα ξανθά της μαλλιά να πέφτουν στην πλάτη της.

Δεν πρόσθεσε λεζάντα στη δημοσίευση ούτε επέτρεψε τα σχόλια.

Λίγο μετά ανέβασε ακόμη μια φωτογραφία και πάλι γυμνή.

Στη λεζάντα αυτή τη φορά έγραψε:

«Είμαστε απλά άνθρωποι, τόσο εύθραυστοι και ανθρώπινοι. Τα πιο δύσκολα χρόνια της ζωής μου ήταν εκείνα που οι δυο μου γιοι έλειπαν για τρία χρόνια… Ήμουν αποκομμένη, δεν μπορούσα ούτε να τηλεφωνήσω ούτε να στείλω μήνυμα, και θυμάμαι το σοκ… το μυστικό μου για να επιβιώσω ήταν η άρνηση και πολλά δάκρυα. Είναι περίεργο, εγώ και ο Σαμ ήμασταν παντρεμένοι, αλλά έμοιαζε σχεδόν σαν ψεύτικη απόσπαση προσοχής για να με βοηθήσει να το αντέξω… Λοιπόν, ξέρω ότι θεραπεύομαι, γιατί πεινάω ξανά, σαν παιδί ή μωρό… πεινάω τόσο πολύ που πονάει, και όταν τρώω είναι σαν να τρώω για πρώτη φορά στη ζωή μου… Πιστεύω πως, αν και αγαπούσα το σπίτι μου, μέσα εκεί υπήρχε πάρα πολλή κακοποίηση και τραύμα…

Σήμερα ευχαριστώ τον Ιησού για το φαγητό, νιώθω σαν να λέω στους άλλους ΟΧΙ… να κατέχω το σώμα μου… και να τους αφήνω ΝΑ ΞΕΡΟΥΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ από πού έρχομαι… Η ψυχή μου δεν είχε ξαναζήσει ποτέ έτσι το φαγητό σε όλη μου τη ζωή… τόσο ανόητο και ντροπιαστικό… τώρα θα φάω παγωτό cookies and cream… ο Θεός να σας ευλογεί όλους»

Διαβάστε επίσης:

Κάρμεν Ρουγγέρη: Και αύριο να φύγω από τη ζωή, νιώθω πλήρης και γεμάτη

Κωνσταντίνος Αργυρός – Αλεξάνδρα Νίκα: Τελευταίες λεπτομέρειες για τη βάφτιση του γιου τους στη Μύκονο

Η πρόταση γάμου σε συναυλία των Coldplay και το τρολάρισμα του Chris Martin: «Είναι δική σου σύντροφος ή κάποιου άλλου;»

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
giorgos_mazonakis_1808
LIFESTYLE

Γιώργος Μαζωνάκης: Προ των πυλών συνεργασία «έκπληξη» για τη νέα σεζόν (video)

amea_new
ΥΓΕΙΑ

Ε.Σ.Α.μεΑ.: Οι διεκδικήσεις του αναπηρικού κινήματος στον Πρωθυπουργό ενόψει ΔΕΘ

sting_thepolice_ap
ΜΟΥΣΙΚΗ

Αγωγή στον Sting από τα άλλα δύο πρώην μέλη των «The Police»

kideia_lenas_samara_kostis-chatzidakis
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Αλέξης Τσίπρας: Δεν… ανησυχεί ο Χατζηδάκης

konstantaras nd (1)
ΕΛΛΑΔΑ

Την Τετάρτη, 27 Αυγούστου στις 12:00 η κηδεία του Δημήτρη Κωνσταντάρα

Δείτε όλες τις ειδήσεις
nea_dimokratia_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Διάχυτη δυσαρέσκεια και ενόχληση στην Κ.Ο. της Ν.Δ.

amvlemonas-new
ΘΕΜΑ

Αβλέμονας: Ένα από τα ομορφότερα ψαροχώρια της Μεσογείου βρίσκεται στα Κύθηρα (Video)

bofiliou-new
ΕΛΛΑΔΑ

Κατακραυγή και οργή για το μπουλινγκ Βουλαρίνου στην Μποφίλιου

kalxas-8637
ΚΑΛΧΑΣ

Ένα περίεργο καλοκαίρι, η άφαντη Κεφαλογιάννη, το μπάχαλο στο αεροδρόμιο και τα κέρδη της Gold air, η παρουσία Τσίπρα πριν τη ΔΕΘ 

vasilis-kalogirou-sofia-kalogirou
ΕΛΛΑΔΑ

Σοφία Καλογήρου: Η αινιγματική και συγκινητική ανάρτηση με τη φωτογραφία του γιου της: «Λένε ψέμματα» (Photo)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 25.08.2025 12:42
giorgos_mazonakis_1808
LIFESTYLE

Γιώργος Μαζωνάκης: Προ των πυλών συνεργασία «έκπληξη» για τη νέα σεζόν (video)

amea_new
ΥΓΕΙΑ

Ε.Σ.Α.μεΑ.: Οι διεκδικήσεις του αναπηρικού κινήματος στον Πρωθυπουργό ενόψει ΔΕΘ

sting_thepolice_ap
ΜΟΥΣΙΚΗ

Αγωγή στον Sting από τα άλλα δύο πρώην μέλη των «The Police»

1 / 3