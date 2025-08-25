Η πρόταση γάμου σε συναυλία των Coldplay και το τρολάρισμα του Chris Martin: «Είναι δική σου σύντροφος ή κάποιου άλλου;»

Οι Coldplay έδωσαν συναυλία την Παρασκευή στο κατάμεστο Γουέμπλεϊ, όταν η περιβόητη kiss cam του σταδίου εστίασε σε έναν θεατή που κρατούσε ένα πλακάτ με το οποίο ζητούσε να του δοθεί η ευκαιρία να κάνει πρόταση γάμου σε μια γυναίκα που στεκόταν μπροστά του.

Ο Κρις Μάρτιν αρχικά δίστασε, όμως στη συνέχεια αστειεύτηκε, κάνοντας όπως είπε, «βασικούς ελέγχους ασφαλείας».

Σύμφωνα με το TMZ, μπροστά σε ένα κοινό που ξεσπούσε σε γέλια, ο τραγουδιστής ρώτησε τον άνδρα αν η γυναίκα ήταν πράγματι η σύντροφός του ή κάποιου άλλου.

Με αυτόν τον τρόπο αναφέρθηκε εμμέσως στο σκάνδαλο που είχε ξεσπάσει με τον πρώην διευθύνοντα σύμβουλο της Astronomer, που η kiss cam τον «επιασε» αγκαλιά με τη συνεργάτιδα του με την οποία διατηρούσε παράνομο δεσμό.

Ο Μάρτιν συνέχισε ρωτώντας ακόμη κι αν πρόκειται για «κάποια τεχνητή νοημοσύνη» και όχι για αληθινά πρόσωπα. Το κοινό παρακολουθούσε ενθουσιασμένο την εξέλιξη, ενώ το ζευγάρι στην οθόνη της kiss cam χαμογελούσε αμήχανα.

Τελικά, ο άνδρας γονάτισε και έκανε την πρόταση μπροστά σε χιλιάδες θεατές, με τη σύντροφό του να απαντά «Ναι» και το στάδιο να ξεσπά σε χειροκροτήματα.

