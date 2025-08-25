search
ΔΕΥΤΕΡΑ 25.08.2025 10:42
LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web

25.08.2025 09:05

Ανθή Βούλγαρη: Βάφτισε τον γιο της στο Πήλιο (video)

25.08.2025 09:05
anthi_voulgari_gios

Η Ανθή Βούλγαρη και ο σύζυγός της, Κώστας Κωνσταντινίδης βάφτισαν την Κυριακή 24 Αυγούστου τον γιο τους στο Πήλιο.

Το μυστήριο τελέστηκε στον Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής στην Τσαγκαράδα και το αγοράκι του ζευγαριού πήρε το όνομα Μάριος, όπως ειπώθηκε στην εκπομπή «Κοινωνία Ώρα Μega».

Νονοί του μικρού ήταν ο Πέτρος Ιακωβίδης και ο Γιώργος Παρασκευάς.

Ανάμεσα στους καλεσμένους του ζευγαριού ήταν και ο στενός συνεργάτης της Ανθής Βούλγαρη, Ιορδάνης Χασοπόπουλος με τη σύζυγό του, Μαρία Σκοπελίτη.

Μετά το μυστήριο, το ζευγάρι παρέθεσε μια μικρή δεξίωση στην πλατεία που βρισκόταν δίπλα από την εκκλησία.

