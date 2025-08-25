search
ΔΕΥΤΕΡΑ 25.08.2025 09:09
Ο Θανάσης Ευθυμιάδης «αποχωρίζεται» τη φύση και επιστρέφει στο θέατρο

thanassis_eythmiadis

Έναν εναλλακτικό τρόπο ζωής έχει επιλέξει τα τελευταία χρόνια ο Θανάσης Ευθυμιάδης, προτιμώντας να απέχει από τις κοσμικές εκδηλώσεις έχοντας επιλέξει να ζει πιο κοντά στη φύση.

Ωστόσο, φαίνεται πως μετά από αρκετά χρόνια ήρθε η ώρα και για τη θεατρική του επιστροφή.

Όπως ανακοίνωσε ο ίδιος από το ερχόμενο φθινόπωρο θα συμμετέχει στην παράσταση «Μπαμπάδες με Ρούμι» των Ρέππα-Παπαθανασίου, που συνεχίζει για τρίτη χρονιά στο Θέατρο Αλίκη.

«Ένα δέντρο, όσο ψηλά και αν φτάσει, αν του κόψεις της ρίζες, έπεσε. μου έλεγε η γιαγιά μου.

Κάθε φορά που επιστρέφω στο χωριό μου (Κεφαλάρι Δράμας), νιώθω τις ρίζες μου να δυναμώνουν και να με δυναμώνουν. Περπατώντας ξυπόλητος στη γη και βουτώντας τα ίδια μέρη που περπατούσαν και βουτούσαν οι γονείς μου και οι πρόγονοί μου, νιώθω ότι κανένας δεν έρχεται “τυχαία” σε αυτή τη ζωή. Όλοι μας έχουμε μία αποστολή. Και όταν γνωρίσεις ποια είναι η αποστολή σου σε αυτή τη ζωή, τότε το ταξίδι αποκτά νόημα.

Ένα μεγάλο μέρος τής δικής μου αποστολής, είναι να ψυχαγωγώ τον κόσμο. Είτε πάνω από τη σκηνή του θεάτρου, είτε μέσα από μία οθόνη, είτε μέσα από το μικρόφωνο τού ραδιοφώνου, είτε μέσα από τη συγγραφή βιβλίων, η επικοινωνία με τους ανθρώπους, μού είναι απαραίτητη. Χαίρομαι όταν κάνω τους συνανθρώπους μου, να χαίρονται. Έτσι νιώθω χρήσιμος

Από τον Οκτώβριο (πρώτα ο Θεός) ξανανεβαίνω στη σκηνή του θεάτρου, με πολύ αγαπημένους μου συναδέλφους και συνεργάτες. θέατρο Αλίκη, “Μπαμπάδες με ρούμι” *θα σας τα πω αναλυτικά σε επόμενη ανάρτηση», γράφει ο Θανάσης Ευθυμιάδης.

